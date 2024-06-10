Почему у мужчин снижается качество спермы: результаты большого исследования

Ученые опровергли распространенное мнение о глобальном снижении количества сперматозоидов у мужчин. Оказывается это явление может быть временным.

Новое исследование качества спермы

К такому выводу пришли ученые из Университета Манчестера, Королевского университета в Кингстоне (Канада) и датского банка спермы Cryos International.

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Метаанализ, проведенный в 2023 году, анализировал предыдущие научные исследования и обнаружил, что количество сперматозоидов уменьшается на 2,64% ежегодно, что вызвало широкий резонанс в СМИ.

Снижение качества спермы может быть временным

Однако, новое исследование, основанное на анализе спермы потенциальных доноров, показало, что, несмотря на годовые колебания, средняя концентрация сперматозоидов не претерпела значительных изменений в течение шести лет.

Для анализа были использованы образцы спермы 6758 мужчин из четырех датских городов, которые подавали заявки на донорство в крупнейший в мире банк спермы Cryos International с 2017 по 2022 год. Измерялись такие параметры, как концентрация и подвижность сперматозоидов.

Оказалось, что с 2019 по 2022 год, во время пандемии COVID-19, наблюдалось снижение как концентрации, так и общего количества подвижных сперматозоидов на 16 и 22 процента соответственно.

Хотя непосредственных доказательств влияния вируса на сперму не найдено, предполагается, что такие факторы, как физическая активность, питание и рабочий режим, могли повлиять на качество спермы. Однако исследователям не удалось получить информацию о здоровье или образе жизни доноров.