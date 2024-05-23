Рибʼячий жир може підвищити ризик небезпечних хвороб

Застосування добавок, що містять риб'ячий жир, широко рекомендується через високий вміст омега-3 жирних кислот, які корисні для серцево-судинної. Але нове дослідження показало, що вони можуть бути шкідливими.

Нове дослідження рибʼячого жиру

Виявилось, що у людей зі здоровою серцево-судинною системою вживання цих добавок може насправді збільшити ймовірність інсульту та інших серцевих захворювань.

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Аналіз даних про здоров'я більш ніж 415 тисяч учасників, у віці від 40 до 69 років, проведений в рамках великого дослідження у Великобританії, показав, що приблизно третина з них регулярно приймали риб'ячий жир.

Шкідливий та корисний рибʼячий жир

Результати показали, що для здорових учасників вживання добавок з риб'ячим жиром створювало 13% зростання ймовірності появи фібриляції передсердь та 5% збільшення ризику інсульту. За словами вчених, риб'ячий жир, що відпускається в аптеках і магазинах без рецепта, часто недостатньо очищений, у тому числі від важких металів, таких як ртуть, що містяться в рибі.

Проте дослідження також виявило, що для людей з уже наявними серцевими захворюваннями регулярне приймання риб'ячого жиру знижував ризик фібриляції передсердь на 15% та ризик серцевої недостатності на 9%.

Дослідники підкреслюють необхідність додаткових досліджень для виявлення точних механізмів впливу риб'ячого жиру на серцево-судинну систему та для розуміння, як зміни в дозуванні та чистоті можуть вплинути на його ефективність та безпеку.