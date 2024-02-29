Чому "горять" вуха

Почервоніння. Основна причина почервоніння – емоційна реакція, внаслідок якої через сигнал нервової системи розширюються кровоносні судини. Інші тригери – гормони, алкоголь, ліки, фізичні вправи.

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Зазвичай ці стани не потребують лікування. До лікаря варто звернутись, якщо почервоніння, може бути спричинене хворобою або ліками, які приймає пацієнт.

Сонячний опік. Виникає, якщо довго перебувати на сонці без крему із SPF. Для полегшення симптомів шкіру охолоджують зволожувальним кремом, лосьйоном з алое або каламіном. Також використовують безрецептурний крем із кортикостероїдами.

Якщо сонячний опік не минає за кілька днів, симптоми посилюються або з'явилися інші, краще звернутися до лікаря.

Захворювання, які викликають почервоніння вух

Бактеріальна інфекція. Шкірні інфекції, які викликають почервоніння вух, целюліт та бешихове запалення. Уражена шкіра виглядає опухлою, червоною та теплою на дотик. Для нього характерні чіткі підняті межі краю запалення. Інші симптоми – жар, озноб та збільшення лімфатичних вузлів.

Для лікування лікаря призначає антибіотики. Для полегшення симптомів на запалену ділянку накладають холодні компреси.

Себорейний дерматит. Хвороба викликає почервоніння свербіж та лущення шкіри. У деяких людей спостерігається запалення слухового проходу, зовнішній отит.

Лікування тривале, повністю хворобу неможливо вилікувати, але можна зняти симптоми спеціальними мазями. Якщо уражене внутрішнє вухо, лікар призначає вушні краплі.

Рецидивний поліхондрит. Рідкісна хвороба, характеризується запаленням хрящової тканини вуха. Симптоми включають раптовий біль, набряк та болючість хряща вух. Вушна раковина зазвичай втрачає пружність і стає гнучкою.

Іноді запалюється внутрішнє вухо тому у людини з'являється нудота, блювання, запаморочення. Також може виникнути порушення слуху, аж до втрати. Лікар призначає кортикостероїди та нестероїдні протизапальні препарати.

Перихондрит. Це запалення тканин навколо хряща вуха. Виникає зазвичай через травму вуха та укуси комах. Вухо біля хряща виглядає опухлим та болить. Інфекція може викликати абсцес, тому важливо терміново звернутися до лікаря. Стан може погіршитись, якщо інфекція пошириться на хрящі вуха. Для лікування лікаря призначає антибіотики.

Синдром червоного вуха. Зустрічається рідко, з'являється епізодичним почервоніння та печінням, особливо в мочці, від кількох секунд до кількох годин. Виникає через тертя чи дотик до вуха, тепла чи холоду, жування, руху шиї. Може призвести до мігрені.

Чіткого підходу до лікування немає. Лікар може прописати нестероїдні протизапальні препарати та холодні компреси для полегшення симптомів.

Якщо ви підозрюєте, що захворювання виходить за межі легкого сонячного опіку або почервоніння, краще проконсультуватися з лікарем.