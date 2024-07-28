Чи нормально розмовляти уві сні

Так, розмови уві сні, або сомнілоквія, зазвичай не сигналізують про якісь проблеми зі здоров'ям. Це поширене явище для багатьох людей. Іноді воно може бути пов'язане зі стресом, втомою чи браком сну. Якщо сомнілоквія супроводжується іншими неприємними симптомами або знижує якість сну, потрібно звернутися до лікаря.

Жити з людиною, яка говорить уві сні, може бути непросто. Ніколи не знаєш, що чекає на тебе сьогодні вночі: бурмотіння, філософський монолог чи питання, на яке неможливо дати відповідь.

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Формально розмови уві сні, або сомнілоквію, відносять до парасомній – порушень сну. Попри це, вони зазвичай не є ознакою якихось відхилень чи проблем зі здоров'ям.

Наскільки поширені розмови уві сні

Дослідження показали, що хоч раз із сомнілоквією стикалися близько 66% людей, але лише 17% відзначали її епізоди за останні три місяці. Розмови уві сні частіше зустрічаються у дітей, ніж у дорослих. А ось у чоловіків і жінок сомнілоквія поширена приблизно однаково.

Сама людина дуже рідко усвідомлює та запам'ятовує розмови уві сні, тому дані про поширеність цієї парасомнії можуть бути неточними. Найчастіше повідомлення про сомнілоквію надходять від члена сім'ї.

Чому люди говорять уві сні

Причина розмов у сні досі незрозуміла, проте дослідження показують, що це може бути пов'язане з генетикою. Діти, які розмовляють уві сні, швидше за все, мають батьки, які робити те ж саме. Епізоди сомнілоквії часто трапляються у здорових людей після насиченого емоціями та подіями дня. Однак у деяких випадках це може бути пов'язано:

з депресією, тривожністю та іншими розладами психіки;

з прийманням деяких ліків, наприклад, антидепресантів;

з підвищеною температурою – людина починає "марити уві сні";

з сонним апное та іншими хворобами.

Приблизно половина епізодів сомнілоквії – це бурмотіння або дуже тихе мовлення, яке неможливо розібрати. Решта – фрази, побудовані граматично правильно і тривають зазвичай понад 30 секунд.