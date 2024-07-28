Нормально ли разговаривать во сне

Да, разговоры во сне, или сомнилоквия, обычно не сигнализируют о каких-то проблемах со здоровьем. Это распространенное явление для многих людей. Иногда оно может быть связано со стрессом, усталостью или недостатком сна. Если сомнамбулизм сопровождается другими неприятными симптомами или снижает качество сна, нужно обратиться к врачу.

Жить с человеком, который говорит во сне, может быть непросто. Никогда не знаешь, что ждет тебя сегодня ночью: бормотание, философский монолог или вопрос, на который невозможно дать ответ.

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Формально разговоры во сне, или сомнилоквию, относят к парасомным – нарушениям сна. Несмотря на это, они обычно не являются признаком каких-то отклонений или проблем со здоровьем.

Насколько распространены разговоры во сне

Исследования показали, что хоть раз с сомнилоквией сталкивались около 66% людей, но только 17% отмечали ее эпизоды за последние три месяца. Разговоры во сне чаще встречаются у детей, чем у взрослых. А вот у мужчин и женщин сомнилоквия распространена примерно одинаково.

Сам человек очень редко осознает и запоминает разговоры во сне, поэтому данные о распространенности этой парасомнии могут быть неточными. Чаще всего сообщения о сомнилоквии поступают от члена семьи.

Почему люди говорят во сне

Причина разговоров во сне до сих пор непонятна, однако исследования показывают, что это может быть связано с генетикой. Дети, которые разговаривают во сне, скорее всего, имеют родители, которые делают то же самое. Эпизоды сомнилоквии часто случаются у здоровых людей после насыщенного эмоциями и событиями дня. Однако в некоторых случаях это может быть связано:

с депрессией, тревожностью и другими расстройствами психики;

с приемом некоторых лекарств, например, антидепрессантов;

с повышенной температурой – человек начинает "грезить во сне";

с сонным апноэ и другими болезнями.

Примерно половина эпизодов сомнилоквии – это бормотание или очень тихая речь, которую невозможно разобрать. Остальные – фразы, построены грамматически правильно и длятся обычно более 30 секунд.