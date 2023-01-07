Що таке майндфулнес і чим воно відрізняється від медитації

Майндфулнес практика уважного та безоцінного спостереження за собою та навколишнім світом. Синонімом цього терміну може бути слово усвідомленість.

Що таке майндфулнес

Майндфулнес допомагає краще відстежувати емоції та реакції тіла у відповідь на різні ситуації і завдяки цьому більш усвідомлено оцінювати поведінку в них.

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Вона складається як мінімум з трьох компонентів:

бажання контролювати увагу – наприклад, "Зараз я концентруюся лише на відчуттях у своєму тілі, а не на думці про дедлайн";

контролю уваги – це коли ви утримуєте фокус на своїй думці, відчутті чи дії;

установок, які відпрацьовуються під час практики, наприклад, "Я менше думаю про дедлайни і більше про своє тіло, тому що мені важливіше жити відповідно до потреб тіла".

По суті, практика майндфулнеса нагадує когнітивну-поведінкову терапію. Людина на сеансах розбирає свої емоції та поведінку, щоб зрозуміти, чому вона так реагує чи поводиться. А потім працює над негативними думками та поведінкою, щоб виявляти негативні думки, зіставляти їх із реальністю та усувати, якщо вони їй не відповідають. Простіше кажучи, КПТ вчить бути гнучкішим і стійкішим, не застрягаючи на переживаннях, якщо це не приносить вам користі.

Чим відрізняється від медитації

На це є дві думки. У деяких джерелах зазначено, що майндфулнес – це частина медитації. В інших – це окрема практика, а медитація – техніка, яку застосовують у багатьох напрямках психотерапії для різних цілей, у тому числі для підвищення усвідомленості. Медитація – це важіль, який запускає двигун усвідомленості.

Практика усвідомленості набагато ширша, ніж здається. Сидіти в позі лотоса під музику, що розслаблює, необов'язково, якщо вам це не подобається. Усвідомленість починається з уважного ставлення до свого життя та навколишнього світу.

Іти на зупинку рано-вранці і прислухатися до хрускоту снігу під ногами, відчувати під підошвою слизький лід і акуратніше ступати по ньому, щоб не впасти, – це і є майндфулнес. У цьому стані ви зосереджені на поточному моменті і не думаєте про минуле, майбутнє та проблеми.

Бути усвідомленим не означає відмовитися від думок про буденне. Це спосіб залишатися психологічно стійким у світі, повному змін. Іноді, звичайно, потрібно вирішувати завдання та турбуватися про майбутнє.