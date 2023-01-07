Что такое майндфулнес и чем оно отличается от медитации

Майндфулнес – практика внимательного и бесценного наблюдения за собой и окружающим миром. Синонимом этого термина может быть слово осознанность.

Что такое майндфулнес

Майндфулнес помогает лучше отслеживать эмоции и реакции тела в ответ на разные ситуации и благодаря этому более осознанно оценивать поведение в них.

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Она состоит как минимум из трех компонентов:

желание контролировать внимание – например, "Сейчас я концентрируюсь только на ощущениях в своем теле, а не на мысли о дедлайне";

контроль внимания – это когда вы удерживаете фокус на своем мнении, ощущении или действии;

установок, которые отрабатываются во время практики, например, "Я меньше думаю о дедлайнах и больше о своем теле, потому что мне важнее жить в соответствии с потребностями тела".

По сути, практика майндфулнеса напоминает когнитивно-поведенческую терапию. Человек на сеансах разбирает свои эмоции и поведение, чтобы понять, почему он так реагирует или ведет себя. А потом работает над отрицательными мыслями и поведением, чтобы выявлять негативные мысли, сопоставлять их с реальностью и устранять, если они ей не отвечают. Проще говоря, КПТ учит быть более гибким и устойчивым, не застряв на переживаниях, если это не приносит вам пользы.

Чем отличается от медитации

На это есть два мнения. В некоторых источниках отмечено, что майндфулнес – это часть медитации. В других – это отдельная практика, а медитация – техника, применяемая во многих направлениях психотерапии для разных целей, в том числе для повышения осознанности. Медитация – это рычаг, запускающий двигатель осознанности.

Практика осознанности гораздо шире, чем кажется. Сидеть в позе лотоса под расслабляющую музыку необязательно, если вам это не нравится. Осознанность начинается с внимательного отношения к своей жизни и окружающему миру.

Идти на остановку ранним утром и прислушиваться к хрусту снега под ногами, чувствовать под подошвой скользкий лед и аккуратнее ступать по нему, чтобы не упасть, – это и есть майндфулнес. В этом состоянии вы сосредоточены на текущем моменте и не думаете о прошлом, будущем и проблемах.

Быть осознанным не значит отказаться от мыслей об обыденном. Это способ оставаться психологически устойчивым в мире, полном перемен. Иногда, конечно, нужно решать задачи и заботиться о будущем.