Чому серцевий напад небезпечніший для чоловіків, ніж для жінок

Нове дослідження встановило причину, чому чоловіки частіше зазнають ушкодження серцевого м'яза після серцевого нападу, ніж жінки. Основним фактором виявився гормон тестостерон.

Дослідники також знайшли потенційне розв'язання цієї проблеми у вигляді вже наявного лікарського препарату, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Також на тему Це не пологи: який біль найнестерпніший

У своєму звіті World Heart Report (WHF) за 2023 рік Всесвітня федерація кардіологів зазначила, що протягом десятиліть захворювання серця були основною причиною смертності в усьому світі, і їхня частота продовжує зростати.

За даними WHF, у 2019 році в країнах з високим рівнем доходу стандартизовані за віком показники смертності від серцево-судинних захворювань у чоловіків були вищими, ніж у жінок.Хоча попередні дослідження показали, що у чоловіків, як правило, трапляються більш масштабні та руйнівні серцеві напади, механізм їх виникнення залишався нез'ясованим.

Нове дослідження інфаркту

Нове дослідження, проведене Гетеборзьким університетом у Швеції, продемонструвало, що, коли йдеться про ушкодження, викликані серцевим нападом, гормон тестостерон визначає ці статеві відмінності.

Основною причиною серцевого нападу – в медицині це називається інфарктом міокарда (ІМ) – є закорковування коронарної артерії. Воно заважає потраплянню крові, насиченої киснем, до певної ділянки серцевого м'яза, в результаті чого уражені м'язові клітини гинуть протягом кількох хвилин.

На початковій стадії гострого інфаркту організм мобілізує нейтрофіли – білі кров'яні клітини, відомі як "перша лінія захисту". Вони направляються до зони ушкодження, щоб розпочати запальний процес і очистити тканини від залишків мертвих клітин. Від того, як організм реагує на інфаркт у перші дні, залежить розмір ушкоджень серцевого м'яза, а також швидкість відновлення пацієнта.

Чому чоловіки гірше переносять інфаркт

Щоб оцінити відмінності між реакцією чоловічого та жіночого організму на інфаркт, дослідники провели експеримент з мишами, блокуючи коронарну артерію у самців та самок на 45 хвилин. Через добу у самців мишей спостерігався вищий рівень нейтрофілів у крові та більший масштаб пошкоджень серцевого м'яза, ніж у самок.

Також було зафіксовано, що рівень тестостерону у самців мишей через добу після інфаркту перевищував його показник у самок у 15 разів. У людей рівень тестостерону у чоловіків зазвичай перевищує жіночий більш ніж у 10 разів.

Щоб підтвердити вплив тестостерону на рівень нейтрофілів у самців після інфаркту, дослідники провели додаткові експерименти з кастрованими мишами. У них рівень тестостерону був значно знижений, і після серцевого нападу їхні показники нейтрофілів у крові були такими ж, як у самок.

Рівень ушкоджень серцевого м'яза у кастрованих мишей також був нижчим. Однак при введенні кастрованим мишам дози тестостерону спостерігалося збільшення рівня маркера ушкодження серця – тропоніну I, який використовується для діагностики інфаркту у людей.

Як зменшити ушкодження

В пошуках способу зменшення викликаної тестостероном запальної реакції дослідники звернулися до даних клінічних випробувань, де пацієнтам з першим гострим інфарктом міокарда призначався препарат тоцилизумаб.

Він вже застосовується для лікування ревматоїдного артриту. Було виявлено, що цей препарат знижує рівень нейтрофілів у крові та зменшує розмір ушкоджень серцевого м'яза у чоловіків більш помітно, ніж у жінок.