Американські вчені з'ясували, що біль при кластерному головному болі часто перевершує за інтенсивністю пологи, вогнепальні поранення та навіть переломи кісток, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Кластерний головний біль

Больові напади, що пов'язані з кластерними головними болями, починаються і закінчуються раптово, без будь-яких попереджувальних симптомів, і можуть тривати до трьох годин. Частота таких нападів нерідко досягає кількох разів на день, а самі епізоди можуть повторюватися протягом тижнів або навіть місяців. Інтенсивність болю настільки висока, що стандартні безрецептурні анальгетики, такі як ібупрофен або парацетамол, практично безсильні.

Точні причини виникнення кластерного головного болю досі залишаються незрозумілими. Проте експерти зазначають, що цей стан частіше діагностується у людей старше 30 років, а чоловіки страждають від цього захворювання приблизно в шість разів частіше, ніж жінки.

Дослідження інтенсивності болю

У ході дослідження, в якому взяли участь 1604 людини з кластерними головними болями, учасників попросили порівняти інтенсивність відчутого болю з більш ніж десятком інших болісних станів і травм, таких як ножові поранення або серцеві напади. Для оцінки болю використовувалася шкала від 0 до 10. Дивно, але пологи були оцінені всього в 7,2 бала за цією шкалою.

Вид болю Інтенсивність Кластерний головний біль 9,7 Пологи 7,2 Панкреатит 7 Камені у нирках 6,9 Жовчні камені 6,3 Вогнепальне поранення 6 Міжхребетна грижа 5,9 Мігрень 5,4 Фіброміалгія 5,2 Інфаркт 5

Жінки, які перенесли вогнепальне поранення, відзначили, що їхній біль в середньому становила лише 6 балів. При цьому хірурги раніше вказували, що рівень болю від вогнепальних поранень варіюється залежно від місця поранення: найболючіші відчуття, на їхню думку, пов'язані з ушкодженнями в зоні живота, спини, шиї та паху через високу концентрацію нервових закінчень у цих зонах.

Грижа міжхребцевого диска, при якій м’яка тканина між хребцями випинається і тисне на нервові закінчення, отримала трохи меншу оцінку – 5,9 бала.

Мігрень була оцінена на рівні 5,4 бала, посівши восьме місце в списку, а слідом за нею опинилася фіброміалгія – стан, що пов'язується з порушеннями в роботі нервової системи. Серцеві напади набрали лише 5 балів, виявившись трохи менш болючими, ніж переломи кісток.

На протилежному кінці шкали опинилися болі при артриті, поширеному захворюванні, яке викликає запалення та дискомфорт у суглобах. Їх оцінили в 4 бали – рівень, який медики вважають середнім, але все ж таки відчутним болем.