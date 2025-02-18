Почему сердечный приступ опаснее для мужчин, чем для женщин
Новое исследование установило причину, почему мужчины чаще подвергаются повреждению сердечной мышцы после сердечного приступа, чем женщины. Основным фактором оказался гормон тестостерон.
Исследователи также нашли потенциальное решение этой проблемы в виде уже имеющегося лекарственного препарата, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.
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В своем отчете World Heart Report (WHF) за 2023 год Всемирная федерация кардиологов отметила, что на протяжении десятилетий заболевания сердца были основной причиной смертности во всем мире, и их частота продолжает расти.
По данным WHF, в 2019 году в странах с высоким уровнем дохода стандартизированные по возрасту показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин были выше, чем у женщин.Хотя предыдущие исследования показали, что у мужчин, как правило, случаются более масштабные и разрушительные сердечные приступы, механизм их возникновения оставался невыясненным.
Новое исследование инфаркта
Новое исследование, проведено Гетеборгским университетом в Швеции, продемонстрировало, что, когда речь идет о повреждениях, вызванные сердечным приступом, гормон тестостерон определяет эти половые различия.
Основной причиной сердечного приступа – в медицине это называется инфарктом миокарда (ИМ) – является закупорка коронарной артерии. Оно мешает попаданию крови, насыщенной кислородом, к определенному участку сердечной мышцы, в результате чего пораженные мышечные клетки погибают в течение нескольких минут.
На начальной стадии острого инфаркта организм мобилизует нейтрофилы – белые кровяные клетки, известные как "первая линия защиты". Они направляются к зоне повреждения, чтобы начать воспалительный процесс и очистить ткани от остатков мертвых клеток. От того, как организм реагирует на инфаркт в первые дни, зависит размер повреждений сердечной мышцы, а также скорость восстановления пациента.
Почему мужчины хуже переносят инфаркт
Чтобы оценить различия между реакцией мужского и женского организма на инфаркт, исследователи провели эксперимент с мышами, блокируя коронарную артерию у самцов и самок на 45 минут. Через сутки у самцов мышей наблюдался более высокий уровень нейтрофилов в крови и больший масштаб повреждений сердечной мышцы, чем у самок.
Также было зафиксировано, что уровень тестостерона у самцов мышей через сутки после инфаркта превышал его показатель у самок в 15 раз. У людей уровень тестостерона у мужчин обычно превышает женский более чем в 10 раз.
Чтобы подтвердить влияние тестостерона на уровень нейтрофилов у самцов после инфаркта, исследователи провели дополнительные эксперименты с кастрированными мышами. У них уровень тестостерона был значительно снижен, и после сердечного приступа их показатели нейтрофилов в крови были такими же, как у самок.
Уровень повреждений сердечной мышцы у кастрированных мышей также был ниже. Однако при введении кастрированным мышам дозы тестостерона наблюдалось увеличение уровня маркера повреждения сердца – тропонина I, который используется для диагностики инфаркта у людей.
Как уменьшить повреждения
В поисках способа уменьшения вызванной тестостероном воспалительной реакции исследователи обратились к данным клинических испытаний, где пациентам с первым острым инфарктом миокарда назначался препарат тоцилизумаб.
Он уже применяется для лечения ревматоидного артрита. Было обнаружено, что этот препарат снижает уровень нейтрофилов в крови и уменьшает размер повреждений сердечной мышцы у мужчин более заметно, чем у женщин.
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