Історію подружжя з Івано-Франківська розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова, передає 24 Канал.

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Жіка роками страждала від діагнозу

43-річна Віра Стужук роками жила з незрозумілими симптомами. Її турбували постійна слабкість, біль у шлунку, часті застуди. Лише торік, коли стан різко погіршився – з'явився сильний свербіж і пожовтіння шкіри – медики виявили справжню причину нездужання. У жінки діагностували рідкісне аутоімунне захворювання, що зруйнувало печінку.

Вірі поставили діагноз у львівській Лікарні Святого Пантелеймона. Лікарі відразу повідомили, що єдиним шансом на життя є пересадка печінки. Її внесли до списку очікування на посмертного донора, але паралельно почали обстеження її чоловіка Сергія. Шанс на збіг був невеликий – лише 25% родичів підходять як живі донори.

На щастя, чоловік виявився повністю сумісним. Медики Центру трансплантології провели складну операцію: пересадили Вірі частину печінки Сергія. Обоє почуваються добре та проходять відновлення.

"Прийняв рішення за секунду. Це ж моя дружина – інакше бути не могло", – сказав Сергій.

Це один із рідкісних прикладів родинного донорства в українській практиці.