Від початку війни в Україні зменшилась кількість медиків

У порівнянні з 2021 роком, загальна кількість медиків – лікарів, середнього та молодшого медперсоналу – знизилася на майже 14% у 2022 році. Найбільше скорочення зафіксоване серед молодшого медичного персоналу – на 16,5%.

Зменшення кількості медиків в Україні

Таким є один з висновків звіту "Медицина під час війни: вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров’я України". Аналітики UHC спробували порахувати кількість медичних працівників в Україні у 2022 році, аби зрозуміти масштаби міграції медиків внаслідок війни.

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Очікувано, що кількість медичних працівників зменшилася у регіонах, де ведуться активні бойові дії або на тимчасово окупованих Росією територіях: Луганській, Херсонській, Донецький, Запорізькій областях. Однак помітного припливу медичних працівників в тилових регіонах не відбулося, крім Полтавської області, де трохи зросла кількість лікарів. Такі тенденції можуть вказувати на масштаби міграції медиків за кордон.

Міграція медиків за кордон

Аби краще розуміти долю українських медиків за кордоном, аналітики UHC надіслали офіційний запит до Міністерства охорони здоров'я Польщі щодо кількості медиків, які отримали дозвіл на роботу за спеціальністю в Польщі у 2022 році. За даними польського міністерства, станом на кінець лютого 2023 року у Польщі працевлаштувалося трохи більше ніж 2300 лікарів та понад 1060 медсестер та санітарок. Водночас за офіційними даними, у Польщі зареєстровані майже 1.8 мільйона українських біженців.

Оскільки Польща прийняла найбільшу кількість українців, очікувано, що й потік медиків буде відповідати дещо схожим масштабам. Але наразі менш ніж 1% від довоєнної кількості українських медиків працевлаштувалися у Польщі. Цифри, на перший погляд, показові, однак потрібно ще довго і ретельно досліджувати цю тему для ґрунтовних висновків,

– розповіла Діана Руснак, аналітикиня Українського центру охорони здоровʼя (UHC).

Для прорахунків у звіті "Медицина під час війни: вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров’я України" аналітики UHC використали дані НСЗУ про медперсонал закладів, які мають угоду з установою. Медики приватних закладів, відомчих лікарень чи Національної академії наук до розрахунків не потрапили.