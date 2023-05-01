С начала войны в Украине уменьшилось количество медиков

По сравнению с 2021 годом, общее количество медиков – врачей, среднего и младшего медперсонала – снизилось почти на 14% в 2022 году. Наибольшее сокращение зафиксировано среди младшего медицинского персонала – на 16,5%.

Уменьшение количества медиков в Украине

Таков один из выводов отчета "Медицина во время войны: влияние полномасштабного вторжения России на систему здравоохранения Украины". Аналитики UHC попытались сосчитать количество медицинских работников в Украине в 2022 году, чтобы понять масштабы миграции медиков в результате войны.

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Ожидается, что количество медицинских работников уменьшилось в регионах, где ведутся активные боевые действия или на временно оккупированных Россией территориях: Луганской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях. Однако заметного притока медицинских работников в тыловых регионах не произошло, кроме Полтавской области, где несколько увеличилось количество врачей. Такие тенденции могут указывать на масштабы миграции медиков за границу.

Миграция медиков за границу

Чтобы лучше понимать судьбу украинских медиков за рубежом, аналитики UHC направили официальный запрос в Министерство здравоохранения Польши относительно количества медиков, получивших разрешение на работу по специальности в Польше в 2022 году. По данным польского министерства, по состоянию на конец февраля 2023 года в Польше трудоустроилось чуть более 2300 врачей и более 1060 медсестер и санитарок. В то же время, по официальным данным, в Польше зарегистрировано почти 1.8 миллиона украинских беженцев.

Поскольку Польша приняла наибольшее количество украинцев, ожидаемо, что и поток медиков будет соответствовать подобным масштабам. Но менее 1% от довоенного количества украинских медиков трудоустроились в Польше. Цифры, на первый взгляд, показательны, однако нужно еще долго и тщательно исследовать эту тему для основательных выводов,

– рассказала Диана Руснак, аналитика Украинского центра здравоохранения (UHC).

Для просчетов в отчете "Медицина во время войны: влияние полномасштабного вторжения России на систему здравоохранения Украины" аналитики UHC использовали данные НСЗУ о медперсонале учреждений, имеющих соглашение с учреждением. Медики частных учреждений, ведомственных больниц или Национальной академии наук в расчеты не попали.