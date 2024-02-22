Бойовим медикам дозволили лікувати наркотичними засобами
Джерело:Міноборони
В Україні видали першу ліцензію на використання наркотичних засобів в бойових умовах. Надалі планують розглянути питання їхнього застосування у військових частинах. Це стосується і психотропних речовин та прекурсорів.
Представники установи увійдуть до робочої групи, яка вже розглядає це питання. Вони підписали меморандум про співробітництво з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
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"Видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
За її словами, це дозволить ефективніше запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.
Інші важливі зміни
Верховна Рада України 7 лютого ухвалила зміну до закону про зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців.
До слова, в кінці січня обурення викликала норма законопроєкту щодо того, що після загибелі військового, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє зберігання припиняється з подальшою утилізацією.
Після цього у МОЗ запевнили, що законодавчу колізію приберуть.
Також президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного каннабісу.
Одна з причин, через яку депутати погодилися легалізувати ліки на основі канабісу, – війна. Зеленський зазначав, що Україна має намір створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації.