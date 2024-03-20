Біг, ходьба чи велосипед: що найкорисніше для здоровʼя

Велосипед – це чудовий спосіб покращити фізичну форму, настрій та психічний стан без значних навантажень на суглоби. Це дає йому перевагу над іншими простими видами фізичної активності.

Велосипед – це чудовий спосіб пришвидшити серцевий ритм. Дорослій людині достатньо мати 150 хвилин аеробного навантаження на тиждень. Це означає, що вам потрібно кататись лише по 20 хвилин на велосипеді щодня, щоб підтримувати здоровʼя. Ми знайшли ще п'ять аргументів, чому велосипед краще за біг та ходьбу.

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Аргумент № 1. Чудове тренування для серця, яке не перевантажує суглоби

Велосипед, крім чудового тренування для серця, також дає навантаження на ноги, спину та прес. Більшу частину навантаження бере на себе нижня частина тіла: стегнові м'язи, підколінні сухожилля, литкові та сідничні м'язи. Також у роботу залучаються м'язи спини та живота, дельтоїди, а також біцепси та трицепси.

При цьому суглоби практично не перевантажуються. До того ж вчені підтвердили, що їзда на велосипеді зменшує біль у людей з остеоартритом. Таким чином, якщо у вас болять суглоби під час бігу чи ходьби, велосипед може стати гарною заміною.

Аргумент № 2. Їхати на роботу на велосипеді корисніше, ніж йти пішки

Британське дослідження, в якому брали участь майже 300 тисяч людей, довело, що велосипед корисніший, ніж ходьба чи користування громадським транспортом. Вчені протягом п'яти років спостерігали за різними групами учасників: пішоходи, водії, велосипедисти та змішані групи – люди, які комбінують піші прогулянки та велосипедні поїздки, а також водії, які іноді ходили пішки або каталися на велосипеді.

З'ясувалося, що ті, хто їздив на роботу на велосипеді, мали на 41% менший ризик смерті з усіх причин, ніж ті, хто користувався автомобілем або громадським транспортом. Пішоходи отримали менш виражену користь: їхній ризик смерті знизився на 27%. Можливо, якби пішоходи проходили такі ж відстані, які можна подолати на велосипеді, у них були б кращі результати.

Аргумент № 3. Велосипед економить гроші на лікарів

2012 року вчені прорахували, скільки можна було б заощадити на медичних послугах, якби всі перейшли на велосипеди або почали ходити пішки. За їхніми розрахунками, за 20 років можна було б заощадити 17 мільярдів фунтів (700 мільярдів гривень) завдяки зниженню захворюваності на діабет 2 типу, деменцію, депресію, ішемічну хворобу серця, судинних захворювань мозку і раку.

Аргумент № 4. Велосипед допомагає схуднути

Ходьба не є найефективнішим способом спалювання калорій. Щоб побачити ефект від неї, потрібно ходити довго і багато. Біг спалює калорії у два – три рази швидше за ходьбу: близько 8 ккал на хвилину.

А якщо велосипедист їде із середньою швидкістю (19 – 22 км/год) хоча б годину, то він зможе спалити близько 500 ккал. Не кожному під силу бігати годину, але майже кожен зможе покататися на велосипеді стільки ж часу.

Аргумент № 5. Велосипед допомагає покращити психічний стан

18-річне дослідження показало, що велопрогулянки та ходьба позитивно впливають на психічне здоров'я. Вони допомагають покращити концентрацію та сприяють прийняттю рішень, а також допомагають полегшити стан постійного стресу, на який страждають багато водіїв.

Велосипед дозволяє просто насолоджуватися рухом, не відволікаючись на дорожні умови та не стоячи у заторах. Але це за умови, якщо ви не катаєтесь по проїжджій частині.