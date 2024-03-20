Бег, ходьба или велосипед: что полезнее всего для здоровья

Велосипед - это отличный способ улучшить физическую форму, настроение и психическое состояние без значительных нагрузок на суставы. Это дает ему преимущество над другими простыми видами физической активности.

Велосипед – это отличное средство ускорить сердечный ритм. Взрослому человеку достаточно иметь 150 минут аэробной нагрузки в неделю. Это означает, что вам нужно кататься 20 минут на велосипеде ежедневно, чтобы поддерживать здоровье. Мы нашли еще пять аргументов, почему велосипед лучше бега и ходьбы.

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Аргумент № 1. Отличная тренировка для сердца, которая не перегружает суставы

Велосипед, кроме замечательной тренировки для сердца, также дает нагрузку на ноги, спину и пресс. Большую часть нагрузки берет на себя нижняя часть тела: бедренные мышцы, подколенные сухожилия, икроножные и ягодичные мышцы. Также в работу вовлекаются мышцы спины и живота, дельтоиды, а также бицепсы и трицепсы.

При этом суставы практически не перегружаются. К тому же ученые подтвердили, что езда на велосипеде уменьшает боль у людей с остеоартритом. Таким образом, если у вас болят суставы во время бега или ходьбы, велосипед может стать хорошей заменой.

Аргумент № 2. Ехать на работу на велосипеде полезнее, чем идти пешком

Британское исследование, в котором принимали участие почти 300 тысяч человек, доказало, что велосипед полезнее, чем ходьба или пользование общественным транспортом. Ученые в течение пяти лет наблюдали за различными группами участников: пешеходы, водители, велосипедисты и смешанные группы – люди, которые комбинируют пешие прогулки и велосипедные поездки, а также водители, которые иногда ходили пешком или катались на велосипеде.

Выяснилось, что те, кто ездил на работу на велосипеде, имели на 41% меньший риск смерти от всех причин, чем те, кто пользовался автомобилем или общественным транспортом. Пешеходы получили менее выраженную пользу: их риск смерти снизился на 27%. Возможно, если бы пешеходы проходили такие же расстояния, которые можно преодолеть на велосипеде, у них были бы лучшие результаты.

Аргумент № 3. Велосипед экономит деньги на врачей

в 2012 году ученые просчитали, сколько можно было бы сэкономить на медицинских услугах, если бы все перешли на велосипеды или начали ходить пешком. По их расчетам, за 20 лет можно было бы сэкономить 17 миллиардов фунтов (700 миллиардов гривен) благодаря снижению заболеваемости диабетом 2 типа, деменцией, депрессией, ишемической болезнью сердца, сосудистых заболеваний мозга и рака.

Аргумент № 4. Велосипед помогает похудеть

Ходьба не является самым эффективным способом сжигания калорий. Чтобы увидеть эффект от нее, нужно ходить долго и много. Бег сжигает калории в два-три раза быстрее ходьбы: около 8 ккал в минуту.

А если велосипедист едет со средней скоростью (19 – 22 км/ч) хотя бы час, то он сможет сжечь около 500. Не каждому под силу бегать час, но почти каждый сможет прокататься на велосипеде столько же времени.

Аргумент № 5. Велосипед помогает улучшить психологическое состояние

18-летнее исследование показало, что велопрогулки и ходьба положительно влияют на психическое здоровье. Они помогают улучшить концентрацию и способствуют принятию решений, а также помогают облегчить состояние постоянного стресса, которым страдают многие водители.

Велосипед позволяет просто наслаждаться движением, не отвлекаясь на дорожные условия и не стоя в пробках. Но это при условии, если вы не катаетесь по проезжей части.