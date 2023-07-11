Безоплатні дослідження для виявлення раку: як пройти

В Україні можна безплатно пройти низку досліджень для раннього виявлення онкологічних захворювань. Послуги доступні за програмою медичних гарантій.

Про те, як пройти дослідження за програмою ПМГ, які допомогають виявити онкологію на ранніх стадіях, нагадали у Міністерстві охорони здоров'я.

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Перелік безоплатних дослідження для виявлення раку

мамографія – обстеження молочних залоз,

гістероскопія – обстеження матки,

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка,

колоноскопія – обстеження товстого кишківника,

цистоскопія – обстеження сечового міхура,

бронхоскопія – обстеження трахеї та бронхів.

! Для проведення діагностичних досліджень встановлені вікові обмеження – мамографію і колоноскопію призначають після 40 років, гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50 років.

Пацієнтам гарантуються також безплатно при проведенні обстеження, крім самого обстеження консультація лікаря, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії.

Що потрібно для проходження таких досліджень Для безплатного дослідження потрібно отримати направлення лікаря, з яким укладена декларація, або направлення призначеного лікаря.

Пацієнти відповідного віку з направленням від лікаря можуть пройти дослідження безоплатно в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами,

– розповіли в МОЗ.

Виключення для молодших пацієнтів теж можливі

Попри вікові обмеження для досліджень, пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо є підозра на новоутворення. Вони теж будуть оплачені державою.

! Щоб дізнатися, де розташований потрібний медичний заклад для проведення дослідження, можна зателефонувати в контакт-центр Національної служби здоров'я України за номером 16–77.