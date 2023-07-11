Бесплатные исследования для выявления рака: как пройти

В Украине можно бесплатно пройти ряд исследований по раннему выявлению онкологических заболеваний. Услуги доступны по программе медицинских гарантий.

Как пройти исследования по программе ПМГ, которые помогут выявить онкологию на ранних стадиях, напомнили в Министерстве здравоохранения.

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Список бесплатных исследований для выявления рака

маммография – обследование молочных желез,

гистероскопия – обследование матки,

эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) – обследование пищевода и желудка,

колоноскопия – обследование толстого кишечника,

цистоскопия – обследование мочевого пузыря,

Бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.

! Для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения – маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет, гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию – после 50 лет.

Пациентам гарантируются также бесплатно при проведении обследования, кроме обследования консультация врача, анализ и описание результатов, местная или общая анестезия во время проведения гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии.

Что нужно для прохождения таких исследований Для бесплатного исследования нужно получить направление врача, с которым заключена декларация, или направление назначенного врача.

Пациенты соответствующего возраста с направлением от врача могут пройти исследование безвозмездно в медицинских учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ по соответствующим направлениям,

– рассказали в Минздраве.

Исключения для младших пациентов тоже возможны

Несмотря на возрастные ограничения для исследований, пациентам младшего возраста врач может выписать направление на такие исследования, если есть подозрение на новообразование. Они тоже будут оплачены государством.

! Чтобы узнать, где находится медицинское учреждение для проведения исследования, можно позвонить в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по номеру 16–77.