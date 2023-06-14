Кому не можна авокадо: поживний плід може негативно впливати на здоров'я

Авокадо містить чимало поживних мікроелементів. Головна його перевага – корисні жири, які так потрібні нашому організму. Однак, виявилось, не усім людям цей плід піде на користь.

Авокадо має багато калорій. Тож, узагалі його споживання має бути дозованим, навіть якщо вам дуже подобається смак авокадо.

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Поживна цінність авокадо

Рекомендований розмір порції менший, ніж ви очікували: 1/3 середнього авокадо (50 грамів).

В авокадо багато жиру. Але це мононенасичені жири, які є "хорошими" жирами, які допомагають знизити рівень поганого холестерину, якщо ви їсте їх у помірних кількостях.

Авокадо містить близько 20 вітамінів і мінералів. Отже, у 100-грамовій порції ви отримаєте:

485 міліграмів калію

81 мікрограм фолієвої кислоти

0,257 міліграма вітаміну В6

10 міліграмів вітаміну С

2,07 міліграма вітаміну Е

Кому у жодному разі не можна їсти авокадо

Хоча користь авокадо була доведена багатьма дослідженнями, цей фрукт краще не вживати людям похилого віку, особливо, якщо вони страждають різними хронічними захворюваннями. Перш ніж вводити його до свого раціону, краще порадитися з лікарем.

Не можна їсти авокадо тим, хто приймає антикоагулянти (ліки для розрідження крові). В ньому міститься велика кількість вітаміну К, який зменшує ефективність таких медикаментів, адже підвищує згортання крові.

Якщо у вас алергія на латекс, поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж додавати авокадо у свій раціон. Люди з серйозною алергією на латекс також можуть відчувати негативні симптоми після вживання авокадо. Це називається синдромом латексної їжі або алергією на латексні фрукти.

Латексні вироби виготовляються з білка в соку бразильського каучукового дерева ( Hevea brasiliensis ). Авокадо має дуже схожий білок, який і викликає алергічну реакцію. Ваші симптоми можуть бути легкими або серйозними.