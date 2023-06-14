Кому нельзя авокадо: питательный плод может негативно влиять на здоровье

Авокадо содержит много питательных микроэлементов. Главное его преимущество – полезные жиры, которые так нужны нашему организму. Однако оказалось, что не всем людям этот плод пойдет на пользу.

Авокадо содержит много калорий. Так что вообще его потребление должно быть дозированным, даже если вам очень нравится вкус авокадо.

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Питательная ценность авокадо

Рекомендуемый размер порции меньше, чем вы ожидали: 1/3 среднего авокадо (50 г).

В авокадо много жира. Но это мононенасыщенные жиры, которые являются хорошими жирами, которые помогают снизить уровень плохого холестерина, если вы едите их в умеренных количествах.

Авокадо содержит около 20 витаминов и минералов. Итак, в 100-граммовой порции вы получите:

485 миллиграммов калия

81 микрограмм фолиевой кислоты

0,257 миллиграмма витамина В6

10 миллиграммов витамина С

2,07 миллиграмма витамина Е

Кому ни в коем случае нельзя есть авокадо

Хотя польза авокадо была доказана многими исследованиями, этот фрукт лучше не употреблять пожилым людям, особенно, если они страдают различными хроническими заболеваниями. Прежде чем вводить его в свой рацион, лучше посоветоваться с врачом.

Нельзя есть авокадо тем, кто принимает антикоагулянты (лекарства для разжижения крови). В нем содержится большое количество витамина К, уменьшающего эффективность таких медикаментов, ведь повышает свертываемость крови.

Если у вас аллергия на латекс, поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем добавлять авокадо в свой рацион. Люди с серьезной аллергией на латекс также могут испытывать негативные симптомы после употребления авокадо. Это называется синдромом латексной пищи или аллергией на латексные фрукты.

Латексные изделия изготавливаются из белка в соке бразильского каучукового дерева (Hevea brasiliensis). Авокадо имеет очень схожий белок, который и вызывает аллергическую реакцию. Ваши симптомы могут быть легкими или серьезными.