5 способів уникнути раку, про які ви навіть не замислюєтеся

Багато людей вірять, що відмова від куріння, здоровий спосіб життя і спорт — це фактори, які мінімізують ризики захворіти на рак. Насправді ж, усе набагато ширше, ви можете зробити більше для того, аби убезпечити себе.

Онкологія поширене захворювання у сучасному світі, вона поступається за кількістю своїх щорічних жертв тільки захворюванням серцево-судинної системи.

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Важливо! Одним із ключових факторів ризик онкологічних захворювань є спадковість. Вплинути на нього ви, зрозуміло, не зможете. Втім, вам під силу скорегувати інші чинники.

Усі наявні дослідження вказують, що роль куріння і вживання алкоголю в підвищенні ризику розвитку раку – значна. Ці фактори виключити потрібно першочергово.

Ось 5 інших стратегій, яких слід дотримуватись з метою профілактики раку. І усі вони засновані на сучасних наукових дослідженнях.

Відмова від сидячого способу життя

Малорухливий спосіб життя буквально культура сьогодення – спершу робота за комп'ютером, потім перегляд серіалів, безкінечне сидіння в соцмережах – усе це передбачає перебування у сидячому положенні.

Дослідження показують, що малорухливий спосіб життя може сприяти підвищенню ризику розвитку деяких видів раку, зокрема раку товстої кишки і молочної залози.

Щоб протистояти цьому, намагайтеся додавати хоча б мінімальну активність у свій день. Вставайте і розминайтеся щогодини, робіть короткі прогулянки під час обідньої перерви або замовте стіл для роботи, за яким треба стояти, а не сидіти.

Мова не йде навіть про інтенсивні фізичні навантаження, важливо переривати тривалі періоди бездіяльності тіла.

Рослинна дієта

Не секрет, що зайва вага і тим більше ожиріння – є факторами ризику раку, тож схуднення та здоровий раціон навпаки сприяють мінімізації шансів захворіти. Однак, те, який саме ваш раціон теж має значення.

! Дослідження все частіше показують зв'язок між рослинним харчуванням і зниженням ризику розвитку раку. Одне із останніх опубліковане у медичному журналі JAMA Internal Medicine, показало, що більш високе споживання цільного зерна, овочів, фруктів і бобових пов’язане зі зниженням ризику розвитку колоректального раку.

Рослинна дієта передбачає вживання в їжу переважно продуктів рослинного походження: овочів, фруктів, бобових (наприклад, квасолі та сочевиці), цільного зерна, горіхів і насіння.

Це не означає, що ви маєте стати вегетаріанцем або веганом, але стежте за тим, щоб рослинна їжа переважала у вашому раціоні.

Не нехтуйте сном

Повноцінний сон – це буквально основа основ. Порушення природного циклу сну, відомого також як циркадний ритм, корелює з розвитком кількох видів раку.

Сон впливає на все: починаючи з настрою до підтримки імунної системи. Порушення режиму сну, чи його брак може збити внутрішній годинник організму, а це своєю чергою з часом призведе до проблем зі здоров'ям.

Також є низка досліджень, які показали, що робота в нічну зміну може бути пов'язана з підвищеним ризиком розвитку раку грудей і простати.

Здоров'я порожнини рота

Хоч це і дещо неочікуваний фактор, на перший погляд, але поганий стан порожнини рота, зокрема захворювання ясен, пов'язані з підвищеним ризиком розвитку кількох видів раку, включно з раком порожнини рота, стравоходу і підшлункової залози. Регулярні огляди у стоматолога, щоденне чищення зубів і використання зубної нитк – допоможуть зберегти здоров'я порожнини рота.

Вплив довкілля

Ви здатні впливати на цей фактор самостійно. Адже самі того не усвідомлюючи, ви шкодите собі. Наприклад, використовуєте вдома освіжувачі повітря. Натомість можна обрати житло подалі від інтенсивного руху транспорту та стежити за тим, щоб питна вода була безпечною.

Вплив деяких забруднювачів довкілля, таких як дрібнодисперсні тверді частинки та важкі метали, пов'язують з підвищеним ризиком розвитку раку легенів і сечового міхура.