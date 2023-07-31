5 способов избежать рака, о которых вы даже не задумываетесь

Многие верят, что отказ от курения, здоровый образ жизни и спорт — это факторы, минимизирующие риски заболеть раком. В самом деле, все гораздо шире, вы можете сделать больше для того, чтобы обезопасить себя.

Онкология – распространенное заболевание в современном мире, она уступает по количеству своих ежегодных жертв только заболеванию сердечно-сосудистой системы.

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Важно! Одним из ключевых факторов риска онкологических заболеваний является наследственность. Повлиять на него вы, разумеется, не сможете. Впрочем, вам по силам скорректировать другие факторы.

Все имеющиеся исследования указывают, что роль курения и употребления алкоголя в повышении риска развития рака – значительна. Эти факторы исключить нужно в первую очередь.

Вот 5 других стратегий, которые следует придерживаться с целью профилактики рака. Все они основаны на современных научных исследованиях.

Отказ от сидячего образа жизни

Малоподвижный образ жизни буквально сегодняшняя культура – сначала работа за компьютером, затем просмотр сериалов, бесконечное сиденье в соцсетях – все это предполагает пребывание в сидячем положении.

Исследования показывают, что малоподвижный образ жизни может способствовать повышению риска развития некоторых видов рака, в частности, рака толстой кишки и молочной железы.

Чтобы противостоять этому, старайтесь прибавлять хотя бы минимальную активность в свой день. Вставайте и разминайтесь каждый час, совершайте короткие прогулки во время обеденного перерыва или закажите стол для работы, за которым нужно стоять, а не сидеть.

Речь не идет даже об интенсивных физических нагрузках, важно прерывать длительные периоды бездействия тела.

Растительная диета

Не секрет, что лишний вес и тем более ожирение являются факторами риска рака, поэтому похудение и здоровый рацион наоборот способствуют минимизации шансов заболеть. Однако то, какой именно ваш рацион тоже имеет значение.

! Исследования все чаще показывают связь между растительным питанием и снижением риска рака. Одно из последних опубликованное в медицинском журнале JAMA Internal Medicine показало, что более высокое потребление цельного зерна, овощей, фруктов и бобовых связано со снижением риска развития колоректального рака.

Растительная диета предполагает употребление в пищу преимущественно продуктов растительного происхождения: овощей, фруктов, бобовых (например, фасоли и чечевицы), цельного зерна, орехов и семян.

Это не означает, что вы должны стать вегетарианцем или веганом, но следите за тем, чтобы растительная пища преобладала в вашем рационе.

Не пренебрегайте сном

Полноценный сон – это буквально основа основ. Нарушение природного цикла сна, известного также как циркадный ритм, коррелирует с развитием нескольких видов рака.

Сон оказывает влияние на все: начиная с настроения до поддержания иммунной системы. Нарушение режима сна или его нехватка могут сбить внутренние часы организма, а это в свою очередь со временем приведет к проблемам со здоровьем.

Также существует ряд исследований, которые показали, что работа в ночную смену может быть связана с повышенным риском развития рака груди и простаты.

Здоровье полости рта

Хоть это и несколько неожиданный фактор, на первый взгляд, плохое состояние полости рта, в частности заболевания десны, связаны с повышенным риском развития нескольких видов рака, включая рак полости рта, пищевода и поджелудочной железы. Регулярные осмотры у стоматолога, ежедневная чистка зубов и использование зубной нитей – помогут сохранить здоровье полости рта.

Воздействие окружающей среды

Вы способны оказывать влияние на этот фактор самостоятельно. Ведь сами того не осознавая, вы вредите себе. К примеру, используете дома освежители воздуха. Можно выбрать жилье подальше от интенсивного движения транспорта и следить за тем, чтобы питьевая вода была безопасной.

Воздействие некоторых загрязнителей окружающей среды, таких как мелкодисперсные твердые частицы и тяжелые металлы, связывают с повышенным риском развития рака легких и мочевого пузыря.