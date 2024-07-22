Заміна лише одного продукту в раціоні знижує ризик діабету на майже 30%

Харчування однозначно впливає на наше самопочуття, стан здоров'я та ризики розвитку хронічних захворювань. Нове дослідження показало, як заміна популярного продукту можете значно знизити ризик діабету.

Вчені вирішили дослідити, що відбувається, коли насичені тваринні жири (наприклад, вершкове масло) замінюються ненасиченими рослинними жирами (наприклад, оливковою олією).

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Деталі дослідження

113 учасників були випадковим чином розділені на дві групи:

одна дотримувалася дієти з високим вмістом насичених жирів,

інша – з високим вмістом рослинних ненасичених жирів.

Учені виявили, що вищий MLS корелює зі здоровішими ліпідними профілями та вищим споживанням рослинних ненасичених жирів.

Серцево-судинні та діабет

Наступним етапом стало обчислення MLS учасників трьох інших довгострокових досліджень: Європейського проспективного дослідження раку та харчування (EPIC)-Potsdam, дослідження здоров'я медсестер (NHS і NHSII) і випробування PREDIMED.

Учасники з вищим MLS, що вказує на дієту з меншою кількістю насичених жирів та більшою кількістю ненасичених, мали значно знижений ризик серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.

Зокрема, у дослідженні EPIC-Potsdam в учасників із високим MLS ризик серцевих захворювань був на 32% нижчим, а ризик діабету 2 типу — на 26%.