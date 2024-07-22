Замена только одного продукта в рационе снижает риск диабета почти на 30%

Питание однозначно влияет на наше самочувствие, состояние здоровья и риски развития хронических заболеваний. Новое исследование показало, как замена популярного продукта можете значительно снизить риск диабета.

Ученые решили исследовать, что происходит, когда насыщенные животные жиры (например, сливочное масло) заменяются ненасыщенными растительными жирами (например, оливковым маслом).

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Детали исследования

113 участников были случайным образом разделены на две группы:

одна придерживалась диеты с высоким содержанием насыщенных жиров,

другая – с высоким содержанием растительных ненасыщенных жиров.

Ученые обнаружили, что более высокий MLS коррелирует с более здоровыми липидными профилями и высоким потреблением растительных ненасыщенных жиров.

Сердечно-сосудистые и диабет

Следующим этапом стало вычисление MLS участников трех других долгосрочных исследований: Европейского проспективного исследования рака и питания (EPIC)-Potsdam, исследования здоровья медсестер (NHS и NHSII) и испытания PREDIMED.

Участники с более высоким MLS, что указывает на диету с меньшим количеством насыщенных жиров и большим количеством ненасыщенных, имели значительно сниженный риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

В частности, в исследовании EPIC-Potsdam у участников с высоким MLS риск сердечных заболеваний был на 32% ниже, а риск диабета 2 типа - на 26%.