Без препаратів і будь-яких інших засобів: як знизити тиск за хвилини

Високий артеріальний тиск потребує постійного і комплексного контролю. Люди, які мають гіпертонію, зазвичай отримують належне лікування, повинні вести здоровий спосіб життя. Медик поділився простим і доступним способом, який може допомогти контролювати цей стан.

Лікар Ерік Берг розповів, як значно знизити кров'яний тиск за лічені хвилини, не застосовуючи для цього ні препаратів, ні будь-яких інших засобів. Для цього він радить – практикувати ритмічне дихання.

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Контроль споживання солі

Берг зазначає, що він скептично ставиться до рекомендацій медиків скоротити споживання солі, щоб контролювати гіпертонію. Замість цього він рекомендує дуже просту практику, яку можна застосовувати будь-де і будь-коли – ритмічне дихання.

Що таке ритмічне дихання

Берг радить використовувати техніку ритмічного дихання. Він пояснив, що частота шести вдихів на хвилину синхронізується з барорецепторами в артеріях, пов'язаних із нервовою системою, через що тиск знижується.

Цей метод значно знизить ваш тиск, особливо у людей із серцевою недостатністю. Він має здатність збільшувати насичення крові киснем і підвищувати толерантність до фізичних навантажень,

– каже лікар.

Крім цього, це один із найкращих способів заспокоїти симпатичну нервову систему, коли спрацьовує принцип "бий або біжи".

Шість вдихів на хвилину: як виконувати

Потрібно просто сповільнити дихання до шести вдихів на хвилину.

Лікар радить дихати грудьми і сповільнюватися, щоб зробити це правильно. Іншими словами, не слід напружуватися або робити це з великими зусиллями, щоб не активувати симпатичну нервову систему.

Повільно дихайте через ніс у груди: повільний п'ятисекундний вдих, а потім п'ятисекундний видих,

– пояснив медик.

За його словами, ця практика дасть нам шість повних циклів дихання за хвилину, які синхронізуються з барорецептором. А це своєю чергою заспокоїть вегетативну нервову систему, знизить тиск, частоту пульсу.