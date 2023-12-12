Без препаратов и любых других средств: как снизить давление за минуты
Источник:Express
Высокое артериальное давление требует постоянного и комплексного контроля. Люди, имеющие гипертонию, обычно получают должное лечение, должны вести здоровый образ жизни. Медик поделился простым и доступным способом, который может помочь контролировать это состояние.
Врач Эрик Берг рассказал, как значительно снизить кровяное давление в считанные минуты, не применяя для этого ни препаратов, ни каких-либо других средств. Для этого он советует – практиковать ритмическое дыхание.
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Контроль потребления соли
Берг отмечает, что он скептически относится к рекомендациям медиков сократить потребление соли, чтобы контролировать гипертонию. Вместо этого он рекомендует очень простую практику, которую можно применять где угодно и когда-либо – ритмическое дыхание.
Что такое ритмическое дыхание
Берг рекомендует использовать технику ритмического дыхания. Он объяснил, что частота шести вдохов в минуту синхронизируется с барорецепторами в артериях, связанных с нервной системой, из-за чего давление снижается.
Этот метод значительно снизит ваше давление, особенно у людей с сердечной недостаточностью. Он обладает способностью увеличивать насыщение крови кислородом и повышать толерантность к физическим нагрузкам,
– говорит врач.
Кроме этого, это один из лучших способов успокоить симпатическую нервную систему, когда срабатывает принцип "бей или беги".
Шесть вдохов в минуту: как выполнять
Надо просто замедлить дыхание до шести вдохов в минуту.
Врач советует дышать грудью и замедляться, чтобы сделать это правильно. Иными словами, не следует напрягаться или делать это с большим трудом, чтобы не активировать симпатическую нервную систему.
Медленно дышите через нос в грудь: медленный пятисекундный вдох, а затем пятисекундный выдох,
– объяснил медик.
По его словам, эта практика даст нам шесть полных циклов дыхания в минуту, которые синхронизируются с барорецептором. А это в свою очередь успокоит вегетативную нервную систему, снизит давление, частоту пульса.