Допоможе майже всім: назвали спосіб знизити тиск

Вчені зі США провели дослідження, в результаті якого з'ясувалося, що майже кожна людина зможе знизити свій кров'яний тиск шляхом зменшення споживання солі лише на одну чайну ложку на день. Цікаво, що цей метод позитивно впливає навіть у тих, хто не приймає препарати від тиску.

Це одне з найбільших досліджень вивчення впливу зниження вмісту натрію в раціоні на кров'яний тиск за участю людей з гіпертонією, які вже приймають ліки.

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Відмова від солі може врятувати життя

Учасники дослідження зменшили споживання солі приблизно на одну чайну ложку на день. В результаті вчені на чолі з Діпакком Гуптою помітили зниження систолічного артеріального тиску приблизно на 6 мм ртутного стовпа, що аналогічно ефекту, який досягається при використанні поширених препаратів для зниження тиску.

Це відкриття підкреслює, що помірне скорочення вмісту солі в раціоні може позитивно впливати на здоров'я, особливо для тих, хто стикається з проблемами високого артеріального тиску. Фахівці зазначають, що 70 – 75% усіх досліджуваних, незалежно від прийому ліків, можуть очікувати на покращення показників тиску при зниженні рівня солі у своєму раціоні.

Високий кров'яний тиск може призвести до серцевої недостатності, серцевих нападів та інсультів, оскільки він чинить додатковий тиск на артерії. Він впливає на здатність серця ефективно працювати та перекачувати кров.

Як відбувалося дослідження

Люди середнього та похилого віку (50 – 70 років) з Бірмінгема, Алабами та Чикаго брали участь у рандомізованому дослідженні, де їм пропонувалася дієта з високим (2200 мг на день) та низьким (500 мг на день) вмістом натрію. Учасники дотримувалися цих дієт по черзі протягом одного тижня, після чого перемикалися на протилежну дієту наступного тижня.

Перед кожним дослідницьким візитом учасники використовували тонометри, а також збирали дані про сечу протягом 24 годин. Систематичне носіння тонометрів допомогло виявити значне зниження артеріального систолічного тиску у 213 учасників, і це зниження склало 7 – 8 мм рт. ст. при дієті з низьким вмістом натрію в порівнянні з дієтою з високим вмістом і 6 мм рт. ст. в порівнянні з їхнім звичайним раціоном.

Цікаво, що ефект зниження кров'яного тиску від зменшення споживання натрію був схожим у всіх учасників, включаючи тих, хто спочатку мав нормальний, високий, лікований і нелікований кров'яний тиск, підкреслюють вчені.