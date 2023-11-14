Поможет почти всем: назвали способ снизить давление

Ученые из США провели исследование, в результате которого выяснилось, что почти каждый человек сможет снизить свое кровяное давление путем уменьшения потребления соли всего на одну чайную ложку в день. Интересно, что этот метод оказывает положительное влияние даже у тех, кто не принимает препараты от давления.

Это одно из самых больших исследований изучения влияния снижения содержания натрия в рационе на кровяное давление с участием людей с гипертонией, которые уже принимают лекарства.

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Отказ от соли может спасти жизнь

Участники исследования уменьшили потребление соли примерно на одну чайную ложку в день. В результате ученые во главе с Дипакком Гуптой заметили снижение систолического АД примерно на 6 мм ртутного столба, что аналогично эффекту, который достигается при использовании распространенных препаратов для снижения давления.

Это открытие подчеркивает, что умеренное сокращение содержания соли в рационе может оказывать положительное влияние на здоровье, особенно для тех, кто сталкивается с проблемами высокого артериального давления. Специалисты отмечают, что 70 – 75% всех испытуемых, независимо от приема лекарства, могут ожидать улучшения показателей давления при снижении уровня соли в своем рационе.

Высокое кровяное давление может привести к сердечной недостаточности, сердечным приступам и инсультам, поскольку оно оказывает дополнительное давление на артерии. Он оказывает влияние на способность сердца эффективно работать и перекачивать кровь.

Как происходило исследование

Люди среднего и пожилого возраста (50-70 лет) из Бирмингема, Алабамы и Чикаго принимали участие в рандомизированном исследовании, где им предлагалась диета с высоким (2200 мг в день) и низким (500 мг в день) содержанием натрия. Участники соблюдали эти диеты поочередно в течение одной недели, после чего переключались на противоположную диету на следующей неделе.

Перед каждым исследовательским визитом участники использовали тонометры, а также собирали данные о моче в течение 24 часов. Систематическое ношение тонометров помогло выявить значительное снижение артериального систолического давления у 213 участников, и это снижение составило 7 – 8 мм рт. ст. при диете с низким содержанием натрия по сравнению с диетой с высоким содержанием и 6 мм рт. ст. по сравнению с их обычным рационом.

Интересно, что эффект снижения кровяного давления от уменьшения потребления натрия был похож у всех участников, включая тех, кто изначально имел нормальное, высокое, леченое и нелеченное кровяное давление, подчеркивают ученые.