Встановили групу продуктів, які знижують ризик раку на 25%

Продукти, які містять у своєму складі менше пестицидів і антибіотиків, знижують ризик розвитку онкологічних процесів в органах шлунково-кишкового тракту і в печінці. Кореляція становить аж 25%.

Цих висновків дійшли французькі вчені під час нового масштабного дослідження. Вони змогли довести, що до деяких форм раку менше схильні люди, які вживають в у їжу здебільшого органічні продукти. Результати праці опублікували в авторитетному медичному журналі JAMA Internal Medicine, це особливо важливо на тлі зростаючого занепокоєння з приводу ризиків для здоров'я, пов'язаних із пестицидами.

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Як проводили дослідження

Довідка. Продукти без пестицидів – це ті, які вирощені без використання пестицидів, регуляторів росту, антибіотиків та інших подібних речовин.

Автори розподілили учасників на чотири групи залежно від того, як часто вони їли органічні продукти.

Ураховувалася наявність у раціоні 16 органічних продуктів, включно з фруктами, овочами, рибою, м'ясом, готовими стравами і навіть спеціями.

Взявши до уваги інші потенційні причини раку, зокрема фактори способу життя та сімейний анамнез, дослідники виявили, що у тих, хто перебував у групі, де учасники частіше за інших вживали органічні продукти, мали на 25% нижчу ймовірність розвитку онкології.

Деталі, які зафіксували вчені

Спостереження за добровольцями тривало 4,5 року. За цей час учені зареєстрували 1340 випадків раку.

Найчастіше це був рак грудей – 459 випадків, за ним ішов рак простати – 180 випадків, шкіри – 135 випадків, колоректальний рак – 99 випадків.

Співставивши всі отримані дані дослідники встановили, що люди, які споживали найбільше органічних продуктів, набагато рідше стикалися з раком.

Зокрема, ризик розвитку неходжкінської лімфоми і раку молочної залози був знижений на 73% і 21% відповідно.

Які висновки

Учені припустили, що т ака кореляція може бути пов'язана з тим, що вживання органічних продуктів зменшує до мінімуму потрапляння в організм залишків пестицидів і медикаментів, які використовуються в сільському господарстві.

Авторка дослідження Джулія Бодрі переконана, якщо результати підтвердяться, треба заохочувати населення споживати саме органічні продукти, і це може стати багатообіцяючою стратегією профілактики раку.