Установили группу продуктов, снижающих риск рака на 25%

Продукты, содержащие в своем составе меньшее количество пестицидов и антибиотиков, снижают риск развития онкологических процессов в органах желудочно-кишечного тракта и в печени. Корреляция составляет 25%.

К этим выводам пришли французские ученые в ходе нового масштабного исследования. Они смогли доказать, что к некоторым формам рака менее подвержены люди, употребляющие в пищу в большинстве своем органические продукты. Результаты труда опубликовали в авторитетном медицинском журнале JAMA Internal Medicine, это особенно важно на фоне растущего беспокойства по поводу рисков для здоровья, связанных с пестицидами.

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Как проводили исследования

Справка. Продукты без пестицидов – это выращенные без использования пестицидов, регуляторов роста, антибиотиков и других подобных веществ.

Авторы распределили участников на четыре группы в зависимости от того, как часто они ели органические продукты.

Учитывалось наличие в рационе 16 органических продуктов, включая фрукты, овощи, рыбу, мясо, готовые блюда и даже специи.

Принимая во внимание другие потенциальные причины рака, в частности факторы образа жизни и семейный анамнез, исследователи обнаружили, что у тех, кто находился в группе, где участники чаще других употребляли органические продукты, имели на 25% более низкую вероятность развития онкологии.

Детали, зафиксированные учеными

Наблюдение за добровольцами длилось 4,5 года. За это время ученые зарегистрировали 1340 случаев рака.

Чаще это был рак груди – 459 случаев, за ним шел рак простаты – 180 случаев, кожи – 135 случаев, колоректальный рак – 99 случаев.

Сопоставив все полученные данные исследователи установили, что люди, потреблявшие больше органических продуктов, гораздо реже сталкивались с раком.

В частности, риск развития неходжкинской лимфомы и рака молочной железы был понижен на 73% и 21% соответственно.

Какие выводы

Ученые предположили, что такая корреляция может быть связана с тем, что употребление органических продуктов уменьшает до минимума попадание в организм остатков пестицидов и медикаментов, используемых в сельском хозяйстве.

Автор исследования Джулия Бодри убеждена, что если результаты подтвердятся, нужно поощрять население потреблять именно органические продукты, и это может стать многообещающей стратегией профилактики рака.