Люди почали менше займатись сексом: у чому причина

У США та Японії все більше дорослих і навіть заміжніх пар не ведуть сексуальне життя, про що говорять різні опитування та дослідження.

У 2018 році відсоток дорослих у США, які не займалися сексом протягом року, досяг рекордно високого рівня. Це продовжило тренд останніх 30 років.

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Експерти, які досліджують сексуальне життя американців, назвали те, що відбувається "Великою американською сексуальною посухою".

Чому люди не займаються сексом

Вони вважають, що цьому сприяє низка факторів:

Вік. Частка американців віком від 18 до 29 років, які повідомили, що не займалися сексом у 2018 році, збільшилася більш ніж удвічі в період з 2008 до 2018 року – до 23%.

Частка американців віком від 18 до 29 років, які повідомили, що не займалися сексом у 2018 році, збільшилася більш ніж удвічі в період з 2008 до 2018 року – до 23%. Технології. У наші дні вечорами можна знайти собі набагато більше занять, ніж 20 років тому: соціальні мережі, стрімінгові сервіси, ігри та багато іншого. Частка людей, які займаються сексом раз на тиждень або частіше, зараз становить 39% порівняно з 51% 1996 року.

Найвищий рівень відсутності сексуальних стосунків був виявлений серед людей віком 40 років – це час, коли вимоги від роботи та сім'ї можуть бути найвищими. Понад 22% опитаних жінок заявили, що вважають секс "клопітним". Серед одружених чоловіків 35,2% заявили, що робота "занадто стомлює їх" для статевого акту.