Люди стали меньше заниматься сексом: в чем причина

В США и Японии все больше взрослых и даже замужних пар не ведут сексуальную жизнь, о чем говорят разные опросы и исследования.

В 2018 году процент взрослых в США, не занимавшихся сексом в течение года, достиг рекордно высокого уровня. Это продлило тренд последних 30 лет.

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Эксперты, исследующие сексуальную жизнь американцев, назвали происходящее "Великой американской сексуальной засухой".

Почему люди не занимаются сексом

Они считают, что этому способствует ряд факторов:

Возраст. Доля американцев в возрасте от 18 до 29 лет, которые сообщили, что не занимались сексом в 2018 году, увеличилась более чем вдвое в период с 2008 по 2018 год – до 23%.

Доля американцев в возрасте от 18 до 29 лет, которые сообщили, что не занимались сексом в 2018 году, увеличилась более чем вдвое в период с 2008 по 2018 год – до 23%. Технологии. В наши дни по вечерам можно найти себе гораздо больше занятий, чем 20 лет назад: социальные сети, стриминговые сервисы, игры и многое другое. Доля людей, занимающихся сексом раз в неделю или чаще, сейчас составляет 39% по сравнению с 51% в 1996 году.

Самый высокий уровень отсутствия сексуальных отношений был выявлен среди людей в возрасте 40 лет – это время, когда требования от работы и семьи могут быть самыми высокими. Более 22% опрошенных женщин заявили, что считают секс "хлопотным". Среди женатых мужчин 35,2% заявили, что работа "слишком утомляет их" для полового акта.