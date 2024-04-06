Чому знижується пульс та яка має бути норма

Щодня здорове серце б'ється близько 100 000 разів зі швидкістю від 60 до 100 ударів за хвилину. Коли серце б'ється надто повільно, менш як 60 ударів за хвилину, цей стан називають брадикардією.

Уповільнене серцебиття або брадикардія – аритмія, або порушення серцевого ритму, при якому частота серцевих скорочень менш як 60 ударів на хвилину.

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Симптоми брадикардії

Уповільнений серцевий ритм, або брадикардія, може викликати такі симптоми:

слабкість;

труднощі при ходьбі, підйомі сходами або фізичними вправами;

втому;

задишку;

запаморочення;

втрату свідомості.

Коли знижений пульс стає проблемою

Брадикардія може бути як нешкідливою, так і небезпечною для життя. Однак у певний час, наприклад, під час сну, частота серцевих скорочень буде уповільненою, але все одно залишиться нормальною. Те, що вважається аномально уповільненим серцебиттям для однієї людини, може бути нормальним для іншої.

Наприклад, у молодого, сильного, здорового спортсмена частота серцевих скорочень може спокою становити 30 – 40 ударів на хвилину, але з допомогою вправ може легко збільшити частоту серцевих скорочень до 180 ударів на хвилину. Це нормально. Інша людина може мати частоту серцевих скорочень 30 – 40 ударів на хвилину під час підйому по сходах, але вона відчуває слабкість і втому. Це не нормально.

Брадикардію можуть викликати як серцеві, так і препарати, що використовуються для лікування інших захворювань. У цих випадках необхідно ретельно зважити ризики та користь від продовження приймання цих препаратів.

Зазвичай, якщо причини не мають тимчасового характеру чи є ліки, які можна змінити, лікування брадикардії, що викликає симптоми, проводиться за допомогою хірургічних методів – це імплантація кардіостимулятора.