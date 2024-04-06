Почему снижается пульс и какая должна быть норма

Ежедневно здоровое сердце бьется около 100 000 раз со скоростью от 60 до 100 ударов в минуту. Когда сердце бьется слишком медленно, менее 60 ударов в минуту, это состояние называют брадикардией.

Замедленное сердцебиение или брадикардия – аритмия, или нарушение сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту.

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Симптомы брадикардии

Замедленный сердечный ритм, или брадикардия, может вызвать следующие симптомы:

слабость;

трудности при ходьбе, подъеме по лестнице или физическими упражнениями;

усталость;

одышку;

головокружение;

потерю сознания.

Когда пониженный пульс становится проблемой

Брадикардия может быть как безвредной, так и опасной для жизни. Однако в определенное время, например, во время сна, частота сердечных сокращений будет замедленной, но все равно останется нормальной. То, что считается аномально замедленным сердцебиением для одного человека, может быть нормальным для другого.

Например, у молодого, сильного, здорового спортсмена частота сердечных сокращений может покоя составлять 30 – 40 ударов в минуту, но с помощью упражнений может легко увеличить частоту сердечных сокращений до 180 ударов в минуту. Это нормально. Другой человек может иметь частоту сердечных сокращений 30 – 40 ударов в минуту во время подъема по лестнице, но он чувствует слабость и усталость. Это не нормально.

Брадикардию могут вызывать как сердечные, так и препараты, используемые для лечения других заболеваний. В этих случаях необходимо тщательно взвесить риски и пользу от продолжения приема этих препаратов.

Обычно, если причины не имеют временного характера или есть лекарства, которые можно изменить, лечение брадикардии, вызывающей симптомы, проводится с помощью хирургических методов – это имплантация кардиостимулятора.