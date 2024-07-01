Чому в чоловіків знижується фертильність

Статистика показує зниження середніх показників спермограми за останні десятиліття. Також відбувається поступове зростання чоловічого чинника серед причин безпліддя.

Перші побоювання, пов'язані зі зниженням чоловічої фертильності, виникли ще минулого століття. Вчені з'ясували, що середня концентрація сперматозоїдів знизилася зі 107 мільйонів/мл у 1950 році до 48 мільйонів/мл у 1974.

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Сучасне дослідження показало, що концентрація сперматозоїдів у чоловіків із Північної Америки, Європи, Австралії та Нової Зеландії знизилася ще вдвічі з 1973 до 2018 року. Згідно з іншими науковими даними, значно зменшилася і рухливість сперматозоїдів, і відсоток сперматозоїдів нормальної форми.

Причини зниження фертильності у чоловіків

Важко сказати точно, що саме спричинило зниження показників спермограми з минулого століття до наших днів. Вчені виділяють кілька можливих причин:

Ожиріння. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), поширеність ожиріння у всьому світі збільшилася майже втричі за період із 1975 по 2016 рік. Декілька досліджень встановили зворотну залежність між індексом маси тіла (ІМТ) і параметрами, пов'язаними з фертильністю: чим вище ІМТ, тим нижча якість сперми.

Харчування. Раціон чоловіка може впливати на параметри сперми незалежно від ІМТ. Наприклад, вживання великої кількості жирних та ультраоброблених продуктів може бути пов'язане зі зниженою якістю сперми.

За даними Міністерства сільського господарства США, середнє споживання калорій із доданих жирів підвищилося з 337 ккал у 1970 році до 562 ккал у 2010 році.

Хронічні хвороби. Цукровий діабет, підвищений артеріальний тиск, метаболічний синдром та деякі інші хронічні захворювання можуть робити свій внесок у зниження чоловічої фертильності. За останні роки ці хвороби стали значно поширенішими, ніж раніше. Наприклад, за даними ВООЗ, поширеність цукрового діабету збільшилася майже вчетверо з 1980 до 2014 року.

Довкілля. Негативно впливати на чоловічу фертильність можуть:

промислові хімічні сполуки, наприклад, органічні розчинники, барвники, пестициди, гербіциди;

свинець, кадмій та інші важкі метали;

іонізуюче випромінювання, наприклад, рентген;

емпературний фактор – перегрівання яєчок.

Причиною зниження кількості сперматозоїдів може бути мікропластик. Вчені виявили його частинки в яєчках всіх 23 чоловіків, включених у дослідження, причому в яєчках людини концентрація мікропластику була майже втричі вищою, ніж у насінниках собак.

Мікропластик здатний пошкоджувати клітини людини, проте його вплив на репродуктивну систему чоловіків поки що недостатньо вивчений.