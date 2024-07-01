Почему у мужчин снижается фертильность

Статистика показывает снижение средних показателей спермограммы за последние десятилетия. Также происходит постепенный рост мужского фактора среди причин бесплодия.

Первые опасения, связанные со снижением мужской фертильности, возникли еще в прошлом веке. Ученые выяснили, что средняя концентрация сперматозоидов снизилась со 107 миллионов/мл в 1950 году до 48 миллионов/мл в 1974.

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Современное исследование показало, что концентрация сперматозоидов у мужчин из Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии снизилась еще вдвое с 1973 до 2018 года. Согласно другим научным данным, значительно уменьшилась и подвижность сперматозоидов, и процент сперматозоидов нормальной формы.

Причины снижения фертильности у мужчин

Трудно сказать точно, что именно повлекло снижение показателей спермограммы с прошлого века до наших дней. Ученые выделяют несколько возможных причин:

Ожирение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенность ожирения во всем мире увеличилась почти втрое за период с 1975 по 2016 год. Несколько исследований установили обратную зависимость между индексом массы тела (ИМТ) и параметрами, связанными с фертильностью: чем выше ИМТ, тем ниже качество спермы.

Питание. Рацион мужчины может влиять на параметры спермы независимо от ИМТ. Например, употребление большого количества жирных и ультраобработанных продуктов может быть связано с пониженным качеством спермы.

По данным Министерства сельского хозяйства США, среднее потребление калорий из добавленных жиров повысилось с 337 ккал в 1970 году до 562 ккал в 2010 году.

Хронические болезни. Сахарный диабет, повышенное артериальное давление, метаболический синдром и некоторые другие хронические заболевания могут вносить свой вклад в снижение мужской фертильности. За последние годы эти болезни стали значительно более распространенными, чем раньше. Например, по данным ВОЗ, распространенность сахарного диабета увеличилась почти вчетверо с 1980 до 2014 года.

Окружающая среда. Негативно влиять на мужскую фертильность могут:

промышленные химические соединения, например, органические растворители, красители, пестициды, гербициды;

свинец, кадмий и другие тяжелые металлы;

ионизирующее излучение, например, рентген;

эмпературный фактор – перегрев яичек.

Причиной снижения количества сперматозоидов может быть микропластик. Ученые обнаружили его частицы в яичках всех 23 мужчин, включенных в исследование, причем в яичках человека концентрация микропластика была почти втрое выше, чем в семенниках собак.

Микропластик способен повреждать клетки человека, однако его влияние на репродуктивную систему мужчин пока недостаточно изучено.