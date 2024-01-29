В яких випадках потрібно збивати артеріальний тиск
Джерело:American College of Cardiology
Якщо тиск регулярно вищий за 120 на 80 мм рт. ст. важливо замислитись про контроль факторів ризику гіпертонії. При стрибках вище 140 на 90 мм потрібно проконсультуватися з лікарем-кардіологом. Можливо, це вже гіпертонія.
Який тиск вважається нормальним
В Україні лікар встановлює діагноз артеріальна гіпертонія, якщо у людини при двох візитах кров'яний тиск вищий або дорівнює 140 і 90 мм рт. ст. або при домашньому регулярному вимірі або добовому моніторуванні в середньому 135 та 85 мм рт. ст. або вище.
Також на тему Смачний спосіб знизити високий тиск
Також гіпертонія діагностується, якщо тиск на прийомі 180 на 90 чи вище. Але у кожному разі необхідно виключити інші причини його підвищення. Хвороби та стани, які викликають симптоматичну гіпертонію. Класифікація тиску:
- оптимальний артеріальний тиск < 120/80 мм р. ст.;
- нормальний артеріальний тиск – 120 – 129/80 – 84 мм р. ст.;
- високий артеріальний тиск 130/139/85 – 89 мм р. ст..
Вирізняють такі ступені гіпертонії:
- Перший ступінь – артеріальний тиск 140 – 159/90 – 95 мм р. ст.
- Другий ступінь – артеріальний тиск 160 – 179/100 – 109 мм р. ст.
- Третій ступінь – артеріальний тиск більше за 180/110 мм р. ст.
Гіпертонія білого халата
Навіть якщо тиск підвищується тільки іноді, наприклад, при візиті до лікаря або стреси, можливо, це "гіпертонія білого халата", і потрібно змінювати спосіб життя, щоб захистити серце, судини та інші органи від ускладнень.
Раніше вважалося, що гіпертонія білого халата, підйом цифр артеріального тиску на прийомі лікаря, не є небезпечним явищем, на яке можна не звертати особливої уваги. Але згідно з даними метааналізу, досліджень, які вивчали ризик розвитку серцево-судинних захворювань у людей з гіпертонією білого халата, і тих, у кого цифри тиску були в нормі завжди, при нелікованій гіпертонії білого халата ризик інсульту, інфаркту та інших хвороб серця був вищою на 36%.
При цьому у людей, які приймали препарати для контролю артеріального тиску, він також підвищувався під час прийому лікаря. Але ризик розвитку серцево-судинних хвороб не зростав.
Американські рекомендації
У рекомендаціях американської колегії кардіологів класифікація ступенів артеріальної гіпертензії відрізняється від європейської. Підвищеним тиском вважається все, що вище 120, але менш як 129 для верхнього, а цифри 130 – 139 та 80 – 89 мм рт. ст. вже гіпертонія першого ступеня.
За таких цифр в США рекомендують задуматися про зміну способу життя для зниження цифр кров'яного тиску і консультації кардіолога для уточнення діагнозу і необхідності приймання препаратів