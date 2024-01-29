В каких случаях нужно сбивать АД

Если давление регулярно выше 120 на 80 мм рт. ст. важно задуматься о контроле факторов риска гипертонии. При скачках выше 140 на 90 мм нужно проконсультироваться с врачом-кардиологом. Может быть, это уже гипертония.

Какое давление считается нормальным

В Украине врач устанавливает диагноз артериальная гипертония, если у человека при двух визитах кровяное давление выше или равно 140 и 90 мм рт. ст. или при домашнем регулярном измерении или посуточном мониторировании в среднем 135 и 85 мм рт. ст. или выше.

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Также гипертония диагностируется, если давление на приеме 180 на 90 или выше. Но в любом случае необходимо исключить другие причины его повышения. Болезни и состояния, вызывающие симптоматическую гипертонию.Классификация давления:

оптимальное АД < 120/80 мм г. ст.

нормальное АД 120-129/80-84 мм г. ст.

высокое АД 130/139/85-89 мм г. ст.

Выделяют следующие степени гипертонии:

Первая степень АД 140-159/90-95 мм г. ст.

Вторая степень АД 160-179/100-109 мм г. ст.

Третья степень АД больше 180/110 мм г. ст.

Гипертония белого халата

Даже если давление повышается только иногда, например, при визите к врачу или стрессы возможно это "гипертония белого халата" и нужно изменять образ жизни чтобы защитить сердце сосуды и другие органы от осложнений.

Ранее считалось, что гипертония белого халата подъем цифр артериального давления на приеме врача не является опасным явлением, на которое можно не обращать особого внимания. Но согласно данным метаанализа исследований изучавших риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с гипертонией белого халата и тех, у кого цифры давления были в норме, всегда при нелеченой гипертонии белого халата риск инсульта инфаркта и других болезней сердца был выше на 36%.

При этом у людей, принимавших препараты для контроля артериального давления, он также повышался во время приема врача. Но риск развития сердечно-сосудистых заболеваний не возрастал.

Американские рекомендации

ВрекомендацияхАмериканской коллегии кардиологов классификация степеней артериальной гипертензии отличается от европейской. Повышенным давлением считается все выше 120, но менее 129 для верхнего, а цифры 130 – 139 и 80 – 89 мм рт. ст. уже гипертония первой ступени.

При таких цифрах в США рекомендуют задуматься об изменении образа жизни для снижения цифр кровяного давления и консультации кардиолога для уточнения диагноза и необходимости приема препаратов.