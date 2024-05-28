Фізична слабкість повʼязана з психічними захворюваннями

У новому дослідженні, проведеному американськими вченими, було виявлено, що фізична слабкість може бути ключовим фактором у розвитку депресії. Нові дані вказують на те, що ризик розвитку цього психічного захворювання збільшується навіть за наявності однієї з п'яти ознак фізичної слабкості.

Попередні наукові роботи вже виявили прямий зв'язок між фізичним та психічним станом людини. Недоїдання, надлишок жирної та солодкої їжі, нерегулярний сон можуть призвести до виникнення тривожності та депресії. Щобільше, ранні симптоми деяких соматичних захворювань, таких як системний крайовий вовчак, іноді сприймаються як прояви психічних порушень.

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Нове дослідження впливу фізичної слабкості

Фахівці з Єльського університету (США) провели дослідження, під час якого встановили зв'язок між фізичною слабкістю та ризиком депресії. В рамках цього дослідження вони проаналізували дані 352 277 людей віком від 37 до 73 років, зареєстрованих у біобанку Великої Британії. Стан учасників спочатку було оцінено між 2006 і 2010 роками, а потім через 12 років.

Як маркери фізичної слабкості обрали: втрата ваги, виснаження, почуття слабкості, відсутність фізичної активності та низька швидкість ходьби. Учасники, які не відповідали жодному з цих критеріїв, були класифіковані як "неслабкі". Ті, хто відповідає одному або двом подібним критеріям, були віднесені до групи "наближені до слабкості", а ті, хто відповідав трьом або більше критеріям, вважалися "слабкими".

Фізична слабкість підвищує ризик депресії

Через 12 років після початкової оцінки вчені встановили, що у "наближених до слабкості" та "слабких" учасників депресію діагностували відповідно в 1,6 та 3,2 раза частіше, ніж у "неслабих". Спостерігався прямий зв'язок між ступенем фізичної слабкості та ризиком депресії. Помітно, що такий зв'язок був сильнішим у чоловіків та людей середнього віку, ніж у жінок та людей похилого віку.

Вчені виявили, що на граничне значення фізичної слабкості та ризик депресії впливають деякі запальні маркери, такі як підвищений рівень лейкоцитів та С-реактивного білка. Також важливим було зменшення обʼєму мозку у п'яти областях.

Автори роботи припускають, що фізична слабкість може викликати запальний процес у мозку та зміни у його структурі, що, своєю чергою, може стати причиною депресії. У подальших дослідженнях необхідно перевірити цю гіпотезу, проте вже сьогодні можна говорити про тісний взаємозв'язок між фізичною слабкістю та психічним здоров'ям.