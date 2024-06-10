Хвороба Крона і не тільки: зрозуміли причини та як вилікувати запальні захворювання кишківника

Відкриття вчених дозволило виявити основну причину виникнення запальних захворювань кишківника (ВЗК) та пов'язаних із ним станів. За їхніми результатами застосування наявних медикаментів може сприяти усуненню подібних захворювань. Вчені вважають, що це відкриття – це значний виток для лікування цих хронічних захворювань.

Команда вчених з Інституту Френсіса Крику, Університетського коледжу Лондона та Імперського коледжу Лондона виявила специфічний генетичний енхансер, який активує певні імунні шляхи, що сприяють запаленню при ВЗК. У минулому неповне розуміння механізмів ВЗК значно ускладнювало пошук ефективного лікування.

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Нове дослідження запальних захворювань кишківника

ВЗК є хронічним запальним процесом, що вражає частини шлунково-кишкового тракту і включає такі захворювання, як хвороба Крона і виразковий коліт. Виявлений енхансер розміщується в так званій "генній пустелі", що не пов'язана з кодуванням білків, але впливає на білкову активність сусідніх генів.

Цей енхансер особливо активний у макрофагах, які відіграють ключову роль у розвитку ВЗК, активуючи ген ETS2. Висока активність ETS2 пов'язана з підвищеним ризиком запальних реакцій. Майже 95% людей із ВЗК мають цей енхансер у своїх макрофагах.

Цікаво, що цей генетичний елемент виник між 500 000 і мільйоном років тому і був знайдений у неандертальців, ймовірно виконуючи важливу роль у боротьбі з бактеріальними інфекціями до появи антибіотиків.

Новий спосіб лікування запальних захворювань кишківника

Дослідження показали, що вже доступні інгібітори MEK, які використовуються в онкології, можуть ефективно зменшувати запалення у пацієнтів із ВЗК, діючи на макрофаги та тканини кишківника. Це відкриття дає нові можливості для створення цілеспрямованих терапій, які можуть прямо впливати на механізми запалення, характерні для ВЗК без необхідності розробки нових лікарських засобів.

Вчені планують подальші дослідження для глибшого розуміння ролі енхансера ETS2 у розвитку інших аутоімунних розладів. Це може призвести до нових методів діагностики та лікування широкого спектра імунних захворювань. Результати досліджень вже викликали значний інтерес у медичній спільноті та можуть значно змінити підходи до лікування запальних захворювань кишківника.