Знайшли нову речовину, яка значно полегшує стан людей з хворобою Паркінсона

Антитіло, відоме як прасинезумаб, показало зниження рухових проблем у людей, які страждають від швидко прогресуючого варіанта захворювання Паркінсона. Ефект став помітним через рік після проведення відповідного медичного курсу.

Що відомо про хворобу Паркінсона

Захворювання Паркінсона атакує центральну нервову систему, призводячи до сповільненості рухів, мимовільного тремтіння та збоїв у роботі рефлексів. Точні причини цієї хвороби невідомі науці, що ускладнює пошук ефективних лікарських засобів та методів лікування.

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Згідно з попередніми клінічними дослідженнями, основний фактор, що визначає розвиток цієї хвороби, діагностованої приблизно у 8,5 мільйонів людей у всьому світі, – це неправильна конфігурація білка альфа-синуклеїну, що є присутнім у людських клітинах. Коли дефектний білок починає накопичуватися, він порушує функціонування нейронів і веде до смерті.

Захворювання Паркінсона – це хронічна хвороба з симптомами, що поступово посилюються. Водночас сучасні наукові дослідження демонструють можливість уповільнення його розвитку чи значного покращення якості життя пацієнтів. Так, нейроімплантати сприяють відновленню здатності хворих до ходьби та підтримці балансу, а методика високоінтенсивних інтервальних тренувань дозволяє боротися з прогресуванням хвороби.

Новий потенційний спосіб сповільнення хвороби Паркінсона

Міжнародна група дослідників з Німеччини, США, Франції, Іспанії, Австрії, Швейцарії та Ірландії виявили, що антитіло прасинезумаб сприяє зниженню ознак рухових порушень у людей зі швидко прогресуючим захворюванням Паркінсона. Спочатку вчені припускали, що лікування цим антитілом не вплине на перебіг хвороби, проте через рік після початку експерименту висновок виявився протилежним.

У дослідженні взяли участь 316 пацієнтів, які страждають на хворобу Паркінсона. Пацієнтів, у яких хвороба розвивалася швидко, визначили за специфічними критеріями, що включають приймання препаратів, що блокують фермент моноаміноксидазу та підтримують активність мозку; наявність у пацієнта розладів поведінки під час сну та дифузні злоякісні зміни.

Учасників дослідження розбили на три рівні групи: одній групі давали плацебо, двом іншим – різні дози прасинезумабу. У пацієнтів зі швидко прогресуючим захворюванням, які отримували прасінезумаб, прояви рухових порушень знижувалися в порівнянні з групою, яка отримувала плацебо. У пацієнтів з захворюванням, що повільно розвивається, такого ефекту не спостерігалося.

Прасінезумаб є першим експериментально застосовуваним моноклональним антитілом, здатним розкладати неправильно сформований альфа-синуклеїн. У майбутньому дослідники мають намір вивчити більш довгостроковий вплив препарату на людей зі швидко прогресуючим варіантом захворювання Паркінсона, а також перевірити можливість аналогічного ефекту у пацієнтів з захворюванням, що повільно розвивається.