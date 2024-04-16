Нашли новое вещество, которое значительно облегчает состояние людей с болезнью Паркинсона

Антитело, известное как прасинезумаб, показало снижение двигательных проблем у людей, страдающих от быстро прогрессирующего варианта заболевания Паркинсона. Эффект стал заметным через год после проведения соответствующего медицинского курса.

Что известно о болезни Паркинсона

Заболевание Паркинсона атакует центральную нервную систему, приводя к замедленности движений, непроизвольного дрожания и сбоев в работе рефлексов. Точные причины этой болезни неизвестны науке, что затрудняет поиск эффективных лекарственных средств и методов лечения.

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Согласно предварительным клиническим исследованиям, основной фактор, определяющий развитие этой болезни, диагностированной примерно у 8,5 миллионов людей во всем мире, – это неправильная конфигурация белка альфа-синуклеина, присутствующего в человеческих клетках. Когда дефектный белок начинает накапливаться, он нарушает функционирование нейронов и ведет к смерти.

Заболевание Паркинсона – это хроническая болезнь с постепенно усиливающимися симптомами,. В то же время современные научные исследования демонстрируют возможность замедления его развития или значительного улучшения качества жизни пациентов. Так, нейроимплантаты способствуют восстановлению способности больных к ходьбе и поддержке баланса, а методика высокоинтенсивных интервальных тренировок позволяет бороться с прогрессированием болезни.

Новый потенциальный способ замедления болезни Паркинсона

Международная группа исследователей из Германии, США, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии и Ирландии обнаружили, что антитело прасинезумаб способствует снижению признаков двигательных нарушений у людей с быстро прогрессирующим заболеванием Паркинсона. Сначала ученые предполагали, что лечение этим антителом не повлияет на течение болезни, однако через год после начала эксперимента вывод оказался противоположным.

В исследовании приняли участие 316 пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Пациентов, у которых болезнь развивалась быстро, определили по специфическим критериям, включающим прием препаратов, блокирующих фермент моноаминоксидазу и поддерживающих активность мозга; наличие у пациента расстройств поведения во время сна и диффузные злокачественные изменения.

Участников исследования разбили на три равные группы: одной группе давали плацебо, двум другим – разные дозы прасинезумаба. У пациентов с быстро прогрессирующим заболеванием, получавших прасинезумаб, проявления двигательных нарушений снижались по сравнению с группой, получавшей плацебо. У пациентов с медленно развивающимся заболеванием,, такого эффекта не наблюдалось.

Прасинезумаб является первым экспериментально применяемым моноклональным антителом, способным разлагать неправильно сформированный альфа-синуклеин. В будущем исследователи намерены изучить более долгосрочное влияние препарата на людей с быстро прогрессирующим вариантом заболевания Паркинсона, а также проверить возможность аналогичного эффекта у пациентов с медленно развивающимся заболеванием,.