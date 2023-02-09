Вітамін D зменшує ризик самогубства

Згідно з висновками нового дослідження, прийом вітаміну D зменшує ризик того, що дорослий чоловік зробить спробу суїциду.

Для чого нам вітамін D

Вітамін D3 – холекальциферол – надходить в організм або з їжею (наприклад, жирні сорти риби та риб'ячий жир, деякі гриби, сири), що містить різні його форми, або синтезується в шкірі під дією ультрафіолетових променів діапазону B з довжиною хвилі 270 – 315 нанометрів.

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Вітамін D2 (ергокальциферол) ми можемо отримувати лише з їжею. Ці біологічно активні речовини допомагають підтримувати здоров'я кісток, функції імунної системи та засвоєння інших мікроелементів, зокрема кальцію та фосфору. Брак вітаміну D, за деякими оцінками, спостерігається у мільярда людей планети.

Попередні дослідження показали, що нестача вітаміну D пов'язана з депресивними симптомами – втомою, смутком, почуттям безнадійності, суїцидальними думками, тривожністю, безсонням та забудькуватістю. Однак дані були неповними та часто суперечливими. Автори нової роботи вирішили самі перевірити, чи справді прийом вітаміну D корелює з низьким ризиком спроби самогубства серед ветеранів США.

Нове дослідження вітаміну D

Дослідники вивчили інформацію більш ніж мільйон колишніх військових: у період з 2010 по 2018 рік 169 241 із них приймали вітамін D2 не менше 90 днів протягом двох років, а 490 885 ветеранів – вітамін D3. Стільки ж людей набрали у дві контрольні групи.

Більшість учасників були білими чоловіками, середній вік становив 60,5 року. Приблизно третина страждала на депресію, чверть – на посттравматичні стресові розлади, стільки ж – на афективні розлади, близько 4 Ц 5% – біполярні розлади, 5 – 6% мали проблеми зі сном, менш ніж у 2% була шизофренія.

Вітамін D зменшує ризик самогубств

Аналіз показав, що у людей, які приймали вітамін D2, ризик самогубства або нанесення собі каліцтв був нижчим на 48,8% порівняно з контрольною групою, а у тих, хто приймав вітамін D3, – на 44,8% нижче порівняно з їхньою контрольною групою. Особливо помітним ефект виявився у ветеранів, у яких спочатку виявили низький рівень вітаміну D (менше 20 нанограмів на мл крові).