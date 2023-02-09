Витамин D уменьшает риск самоубийства

Согласно выводам нового исследования, прием витамина D уменьшает риск того, что взрослый мужчина совершит попытку суицида.

Для чего нам витамин D

Витамин D3 – холекальциферол – поступает в организм или с пищей (например, жирные сорта рыбы и рыбий жир, некоторые грибы, сыры), содержащий разные его формы, или синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B с длиной волны 270 – 315 нанометров.

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Витамин D2 (эргокальциферол) мы можем получать только с пищей. Эти биологически активные вещества помогают поддерживать здоровье костей, функции иммунной системы и усвоение других микроэлементов, включая кальций и фосфор. Нехватка витамина D, по некоторым оценкам, наблюдается у миллиарда людей планеты.

Предыдущие исследования показали, что недостаток витамина D связан с депрессивными симптомами – усталостью, печалью, чувством безнадежности, суицидальными мыслями, тревожностью, бессонницей и забывчивостью. Однако данные были неполными и часто спорными. Авторы новой работы решили сами проверить, действительно ли прием витамина D коррелирует с низким риском попытки самоубийства среди ветеранов США.

Новое исследование витамина D

Исследователи изучили информацию более миллиона бывших военных: в период с 2010 по 2018 год 169 241 из них принимали витамин D2 не менее 90 дней в течение двух лет, а 490 885 ветеранов – витамин D3. Столько людей набрали в две контрольные группы.

Большинство участников были белыми мужчинами, средний возраст составил 60,5 лет. Приблизительно треть страдала депрессией, четверть – посттравматическими стрессовыми расстройствами, столько же – аффективными расстройствами, около 4 Ц 5% - биполярные расстройства, 5 – 6% имели проблемы со сном, менее чем у 2% была шизофрения.

Витамин D уменьшает риск самоубийств

Анализ показал, что у людей, принимавших витамин D2, риск самоубийства или нанесение увечий был ниже на 48,8% по сравнению с контрольной группой, а у тех, кто принимал витамин D3, - на 44,8% ниже по сравнению с их контрольной группой. Особенно заметным эффект оказался у ветеранов, у которых первоначально был обнаружен низкий уровень витамина D (менее 20 нанограммов на мл крови).