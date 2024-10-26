Це справді вам сподобається: знайшли приємну альтернативу фізичним навантаженням

Хороші новини для тих, хто не любить спорт, але обожнює відвідувати сауну або джакузі: ці процедури не лише зміцнюють судини, а й покращують кровообіг нарівні з ходьбою, бігом чи помірною їздою на велосипеді.

Нове дослідження користі сауни

Дослідники з Університету Ковентрі провели експеримент, у якому добровольці сиділи в сауні або гідромасажній ванні, або тренувалися на велотренажері протягом однакового часу, повідомляє American Physiological Society.

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Попри те, що фізична активність очікувано збільшувала витрати енергії, зміни в кровообігу, частоті серцевих скорочень і артеріальному тиску виявилися схожими у всіх учасників.

Користь сауни та гідромасажу

Дослідники пояснили, що ефект пов’язаний з "пасивним нагріванням" – підвищенням температури тіла, як у сауні або гарячій ванні, так і під час занять спортом.

Організм, намагаючись відновити терморегуляцію, збільшує приплив крові до шкіри, що призводить до вироблення молекул, які сприяють росту клітин і захисту судин. Гідромасажна ванна також створює гідростатичний тиск, що сприяє поверненню крові до серця. Дослідники вважають, що такі ванни можуть бути кориснішими для здоров’я, ніж сауни.

Не варто одразу скасовувати абонемент у спортзал і вкладати гроші в джакузі. Звичайні сауни або ванни не замінюють усі переваги тренувань, такі як втрата жиру і ріст м’язової маси. Ці процедури не повинні розглядатися як повноцінна альтернатива фізичній активності,

– попередив провідний дослідник Чарльз Джеймс Стюард.