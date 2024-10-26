Это действительно вам понравится: нашли приятную альтернативу физическим нагрузкам

Хорошие новости для тех, кто не любит спорт, но обожает посещать сауну или джакузи: эти процедуры не только укрепляют сосуды, но и улучшают кровообращение наравне с ходьбой, бегом или умеренной ездой на велосипеде.

Новое исследование пользы сауны

Исследователи из Университета Ковентри провели эксперимент, в котором добровольцы сидели в сауне или гидромассажной ванне, или тренировались на велотренажере в течение одинакового времени, сообщает American Physiological Society.

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Несмотря на то, что физическая активность ожидаемо увеличивала затраты энергии, изменения в кровообращении, частоте сердечных сокращений и артериальном давлении оказались похожими у всех участников.

Польза сауны и гидромассажа

Исследователи объяснили, что эффект связан с "пассивным нагревом" – повышением температуры тела, как в сауне или горячей ванне, так и во время занятий спортом.

Организм, пытаясь восстановить терморегуляцию, увеличивает приток крови к коже, что приводит к выработке молекул, которые способствуют росту клеток и защите сосудов. Гидромассажная ванна также создает гидростатическое давление, что способствует возвращению крови к сердцу. Исследователи считают, что такие ванны могут быть более полезными для здоровья, чем сауны.

Не стоит сразу отменять абонемент в спортзал и вкладывать деньги в джакузи. Обычные сауны или ванны не заменяют все преимущества тренировок, такие как потеря жира и рост мышечной массы. Эти процедуры не должны рассматриваться как полноценная альтернатива физической активности,

– предупредил ведущий исследователь Чарльз Джеймс Стюард.