Знайшли два нових побічних ефекти від вакцин проти коронавірусу

Науковці виявили два нові ефекти після вакцинації проти COVID-19 – це неврологічні проблеми та запалення спинного мозку. Обидва ці ефекти є надзвичайно рідкісними.

Нове дослідження вакцинації проти COVID-19

Дослідники з Глобальної мережі даних про вакцини аналізували електронні медичні записи більше ніж 99 мільйонів людей з Австралії, Аргентини, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Нової Зеландії та Шотландії.

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Це наймасштабніше дослідження безпеки вакцин на сьогодні. Вчені проаналізували частоту появи 13 захворювань мозку, крові та серця у людей після отримання вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca, порівнюючи з імовірністю появи таких захворювань до початку пандемії коронавірусу.

Нові побічні реакції вакцин

Вчені підтвердили зв'язок між вакцинами Pfizer і Moderna, які використовують технологію мРНК, з рідкісними побічними ефектами міокардиту – запалення серцевого м'яза, а також перикардиту – набряком зовнішньої оболонки серця.

Окремо, рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca є гострий дисемінований енцефаломієліт – запалення і набряк головного і спинного мозку. За словами вчених, ризик розвитку цього побічного ефекту становить 0,78 випадку на кожен мільйон доз.

Також дослідники виявили зв’язок між вакциною та синдромом Гійєна-Барре і тромбозом мозкових венозних синусів – видом кров'яних згустків у мозку.

Синдром Гійєна-Барре – це рідкісний неврологічний розлад, при якому імунна система організму атакує нервові клітини, що може викликати біль, оніміння і м'язову слабкість, що може перерости в параліч і смерть. Але більшість людей повністю відновлюється після цього розладу.

Але експертка з вакцин з Університету Сіднея Джулі Леаск додала, що інфекція COVID-19 збільшує ризик деяких з цих рідкісних ускладнень "набагато більше, ніж вакцина".

Як розповів співдиректор Глобальної мережі даних про вакцини Джим Батері, отримавши результати, науковці вирішили провести наступне дослідження, проаналізувавши окремий набір даних про 6,8 мільйона австралійців, які отримали вакцину AstraZeneca.