Нашли два новых побочных эффекта от вакцин против коронавируса

Ученые обнаружили два новых эффекта после вакцинации против COVID-19 - это неврологические проблемы и воспаление спинного мозга. Оба эти эффекты являются чрезвычайно редкими.

Новое исследование вакцинации против COVID-19

Исследователи из Глобальной сети данных о вакцинах анализировали электронные медицинские записи более чем 99 миллионов человек из Австралии, Аргентины, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Новой Зеландии и Шотландии.

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Это самое масштабное исследование безопасности вакцин на сегодня. Ученые проанализировали частоту появления 13 заболеваний мозга, крови и сердца у людей после получения вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca, сравнивая с вероятностью появления таких заболеваний до начала пандемии коронавируса.

Новые побочные реакции вакцин

Ученые подтвердили связь между вакцинами Pfizer и Moderna, которые используют технологию мРНК, с редкими побочными эффектами миокардита – воспаления сердечной мышцы, а также перикардита – отеком внешней оболочки сердца.

Отдельно, редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca является острый диссеминированный энцефаломиелит – воспаление и отек головного и спинного мозга. По словам ученых, риск развития этого побочного эффекта составляет 0,78 случая на каждый миллион доз.

Также исследователи обнаружили связь между вакциной и синдромом Гийена-Барре и тромбозом мозговых венозных синусов – видом кровяных сгустков в мозге.

Синдром Гийена-Барре – это редкое неврологическое расстройство, при котором иммунная система организма атакует нервные клетки, что может вызвать боль, онемение и мышечную слабость, что может перерасти в паралич и смерть. Но большинство людей полностью восстанавливается после этого расстройства.

Но эксперт по вакцинам из Университета Сиднея Джули Леаск добавила, что инфекция COVID-19 увеличивает риск некоторых из этих редких осложнений "гораздо больше, чем вакцина".

Как рассказал содиректор Глобальной сети данных о вакцинах Джим Батери, получив результаты, ученые решили провести следующее исследование, проанализировав отдельный набор данных о 6,8 миллиона австралийцев, получивших вакцину AstraZeneca.