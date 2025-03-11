Навіть коли не допомагають ліки: знайшли легкий спосіб побороти високий тиск

Мільйони людей можуть бути врятовані від небезпечного захворювання – підвищеного артеріального тиску. У Великій Британії розробили інноваційну методику лікування, спрямовану на усунення первинного альдостеронізму – причини кожного двадцятого випадку гіпертонії.

Ця патологія пов'язана з утворенням вузликів в одній або обох наднирниках, які починають виробляти надмірну кількість альдостерону – гормону, що регулює рівень солі в організмі. Це призводить до підвищення артеріального тиску, який може досягати небезпечного рівня 200/130, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Lancet.

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Особливість такої гіпертонії полягає в тому, що вона погано піддається лікуванню стандартними препаратами, залишаючи пацієнтів у групі високого ризику.

Новий метод лікування стійкої гіпертонії

Медики з Лондона та Кембриджа запропонували радикальне вирішення – цільову термотерапію (ЦТТ), також відому як радіочастотна абляція під контролем ендоскопічного ультразвуку. Ця процедура триває лише 20 хвилин, проводиться під седацією, що дозволяє пацієнту повернутися додому того ж дня.

На відміну від видалення наднирника, яке вимагає загального наркозу, триває півтори-дві години і передбачає перебування в лікарні кілька днів, ЦТТ є менш інвазивною та комфортнішою.

Суть процедури полягає в тому, що через рот пацієнта вводиться ендоскоп із мініатюрною камерою, яка працює за допомогою ультразвуку та світла. Ендоскопіст точно візуалізує вузлик у наднирнику та за допомогою тонкої голки, спрямованої через шлунок, знищує його тепловими імпульсами, при цьому зберігаючи здорові тканини.

Ефективність нового методи

Ефективність методики була перевірена на 28 пацієнтах із первинним альдостеронізмом і показала дивовижні результати:

чотири людини повністю відмовилися від медикаментозного лікування;

у 12 пацієнтів значно покращився рівень артеріального тиску і знизилося дозування препаратів удвічі;

у 75% учасників вдалося зупинити надмірне вироблення альдостерону.

Як зазначив професор Морріс Браун із Лондонського університету королеви Марії, ця процедура здатна змінити життя мільйонів людей, які страждають на гіпертонію. Вона знижує ризики інсультів, інфарктів та інших серцево-судинних захворювань, повертаючи нормальний рівень артеріального тиску без потреби щоденного прийому ліків чи хірургічного втручання.

Ми десятиліттями знали про первинний альдостеронізм, але підходи до його лікування залишалися незмінними. Тепер ми можемо відмовитися від видалення органів через невеликі вузлики та покращити якість життя багатьох людей,

– підкреслив професор Браун.

Наразі триває більше дослідження за участю 110 пацієнтів, щоб підтвердити ефективність нового методу лікування.