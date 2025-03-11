Даже когда не помогают лекарства: нашли легкий способ побороть высокое давление

Миллионы людей могут быть спасены от опасного заболевания повышенного артериального давления. В Великобритании разработали инновационную методику лечения, направленную на устранение первичного альдостеронизма – причины каждого двадцатого случая гипертонии.

Эта патология связана с образованием узелков в одной или обеих надпочечниках, которые начинают вырабатывать избыточное количество альдостерона – гормона, регулирующего уровень соли в организме. Это приводит к повышению артериального давления, которое может достигать опасного уровня 200/130, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Lancet.

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Особенность такой гипертонии заключается в том, что она плохо поддается лечению стандартными препаратами, оставляя пациентов в группе высокого риска.

Новый метод лечения стойкой гипертонии

Медики из Лондона и Кембриджа предложили радикальное решение – целевую термотерапию (ЦТТ), также известную как радиочастотная абляция под контролем эндоскопического ультразвука. Эта процедура длится всего 20 минут, проводится под седацией, что позволяет пациенту вернуться домой в тот же день.

В отличие от удаления надпочечника, которое требует общего наркоза, длится полтора-два часа и предусматривает пребывание в больнице несколько дней, ЦТТ является менее инвазивной и комфортной.

Суть процедуры заключается в том, что через рот пациента вводится эндоскоп с миниатюрной камерой, которая работает с помощью ультразвука и света. Эндоскопист точно визуализирует узелок в надпочечнике и с помощью тонкой иглы, направленной через желудок, уничтожает его тепловыми импульсами, при этом сохраняя здоровые ткани.

Эффективность нового метода

Эффективность методики была проверена на 28 пациентах с первичным альдостеронизмом и показала удивительные результаты:

четыре человека полностью отказались от медикаментозного лечения;

у 12 пациентов значительно улучшился уровень артериального давления и снизилась дозировка препаратов вдвое;

у 75% участников удалось остановить чрезмерную выработку альдостерона.

Как отметил профессор Моррис Браун из Лондонского университета королевы Марии, эта процедура способна изменить жизнь миллионов людей, страдающих гипертонией. Она снижает риски инсультов, инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний, возвращая нормальный уровень артериального давления без необходимости ежедневного приема лекарств или хирургического вмешательства.

Мы десятилетиями знали о первичном альдостеронизме, но подходы к его лечению оставались неизменными. Теперь мы можем отказаться от удаления органов из-за небольших узелков и улучшить качество жизни многих людей,

– подчеркнул профессор Браун.

Сейчас продолжается больше исследования с участием 110 пациентов, чтобы подтвердить эффективность нового метода лечения.